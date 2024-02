Kommer med tirade: – Jeg er sjokkert

– Når man spiller mot jevne lag, så er det de små marginene som avgjør, og så blir man så mye motarbeidet før vi kommer hit. Jeg synes det her er helt håpløst.

Det var ordene til Sola-trener Steffen Stegavik (40). Han så laget sitt ligge under med 1–8 etter ti minutter i NM-semifinalen mot Storhamar.

23–33 ble sluttresultatet. Etter kampen tordnet 40-åringen i et intervju med TV 2.

– Vi har jobbet siden tirsdag med å få egg og bacon til frokost. Vi blir plassert på et hotellrom som er bitte lite i forhold til andre lag, sier trønderen.

TAPTE: Sola fikk det tøft mot Storhamar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Raser: – Jeg er sjokkert

Stegavik, som trener sin kone Camilla Herrem, sier til TV 2 at kroppen har «dirret» helt siden han fikk se hvor de skulle bo.

– Eieren til hotellet har vært kjempeflink, og har prøvd å legge til rette for oss, men det konseptet som de har, er helt annet enn et hotell. Frokost er eneste kampmaten vi har i dag, og når vi spør om hva de har, så finner vi ut at egg og bacon ikke er inkludert i standard frokost.

– Vi har måttet jobbe oss til det, mens andre lag har kunnet gå ned å spise en buffé. Det har vært så mye utenomsportslig, og null hjelp å få. Jeg er sjokkert, fortsetter Stegavik.

REAGERER: Stegavik og Herrem avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud / NTB

Sola-sjefen mener det har vært ulike forutsetninger for lagene under Final8.

– Det er en ekstrem skeivfordeling. Jeg er skuffet over arrangementet – utenfor det som skjer i hallen. Jeg skal ikke gå ut mot hotellet heller, for de har gjort det de kan. Det er arrangørene som har gjort en slett jobb, avslutter han.

Muggen brunost og seng som knakk

Til Stavanger Aftenblad kommer Stegavik med konkrete eksempler.

– Det var ekstremt små rom. Sengen til Kristina Novak knakk. Det var ikke en resepsjon, og knapt nok en kontaktperson å snakke med på hotellet. Vi finner muggen brunost i kjøleskapet og det mangler dopapir på noen av rommene, sier Stegavik til avisen.

Herrem reagerer også på hotellfasilitetene.

– Vi kommer til et hotell der ingen jobber. Samtidig vet vi at de andre lagene kommer til en fantastisk frokost med store rom. Det der handler for oss om rettferdighet og at alle skal ha like betingelser. Det er det som irriterer meg, sier kantspilleren til samme avis.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Håndballforbundet svarer

Håndballforbundet svarer på Stegaviks kritikk i en SMS til TV 2.

– Det er beklagelig at Sola har hatt en negativ hotellopplevelse. Sola tok kontakt tidligere denne uka om overnattingssituasjonen, og det ble da dialog mellom klubben, Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund.

– Sola fikk et tilbud om å flytte til et hotell utenfor byen. De valgte da å holde på reservasjonen, og de er heller ikke den eneste klubben som bor der, skriver forbundet.

Forbundet synes det er beklagelig at Stegavik og Sola hadde en så negativ opplevelse.

– Det er kjedelig og trist at dette skal prege Solas opplevelse av Final8. Fordelingen av lagene ble gjort av de fire hotellene i fellesskap. Det er ikke tilfredsstillende dersom det er uforholdsmessig stor forskjell på overnattingsstedene de konkurrerende lagene bor på.



Håndballforbundet skriver avslutningsvis at overnatting, hotellfasiliteter og fordeling av lag under Final8 vil bli vurdert.

Søndag spilles finalene i Final8. Kvinnene spiller 14.00, mens herrene spiller 16.00. Begge kampene ser du på TV 2 direkte.