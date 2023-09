Kolstad nær sjokk-comeback i historisk aften i Trondheim

Kolstad - Kielce 30-32

For første gang i Kolstads 27 år lange historie gikk trønderne ut på parketten i Trondheim Spektrum torsdag kveld for å spille Champions League-håndball.

En historisk kveld ble likevel en kveld som beviste at Kolstad fortsatt har litt å lære i europeisk sammenheng.

Med sifrene 30-32 gikk de tapende ut av duellen med forrige sesongs tapende Champions League-finalist.

Trener Christian Berge er klar på hvor det gikk galt.

– Vi har en periode på ti minutter hvor vi tar enkle og litt naive beslutninger, sier han til TV 2.

– Det er ingen tvil om at vi må lære. Vi kan ikke ha de periodene der. Har man de periodene mot disse lagene, taper man håndballkamper, tilføyer Berge.

I andre omgang satt det langt bedre for Kolstad.

– Men så er en forbanna likevel for at vi taper, sier Berge.

Foran 5611 tilskuere, noe som for øvrig er et godt stykke unna Kolstads budsjetterte publikumstall på 7000, fulgte de to lagene hverandre tett i store deler av første omgang. Polakkene satte så opp dampen de siste fem minuttene før hvilen og gikk til pause med en 17-11 ledelse.

UNDER BUDSJETT: Jostein Sivertsen måtte innse at Kolstad havnet under budsjett, både i antall scoringer og antall publikummere, i sin første Champions League-kamp i Trondheim. Foto: Frank Lervik/TV 2

Tappert forsøk

Etter hvilen var det imidlertid et langt friskere Kolstad som entret parketten.

Anført av en heltent Gøran Johannessen og Sander Sagosen, som stadig vekk prøvde å oppildne trønder-publikummet, var den polske ledelsen knappet ned til to mål med knappe tre minutter igjen på klokka.

FYRER OPP: Sander Sagosen gjorde sitt for å få med seg Trondheims-publikummet. Foto: Frank Lervik/TV 2

Seks fulltreffere fra nevnte Sagosen og åtte fra landslagskollega Johannessen var imidlertid ikke nok til å stoppe Kielce.

Trønderne kom aldri nærmere den regjerende Champions League-finalisten, som til slutt gikk seirende ut med sifrene 32-30.

Nøkkelspillere ute

Det hjalp heller ikke at Kolstad måtte klare seg uten nøkkelspillere som Magnus Abelvik Rød og kaptein Sigvaldi Gudjonsson.

Førstnevnte er ute med en skade, mens sistnevnte ifølge TV 2s opplysninger har blitt syk.

Kolstads neste kamp i Champions League er borte mot HC Zagreb om én uke.