Kolstad bekrefter økonomiske kutt

Saken oppdateres!

Hardtsatsende Kolstad gjorde rent bord i hjemlig liga forrige sesong: de tok gull i NM, serien og sluttspillet. Nylig ble det klart at søknaden deres om Champions League-spill neste sesong ble innvilget.



Mandag erfarte TV 2 at spillergruppen og ansatte i klubben har blitt bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent av lønnen første året og 20 prosent andre året.

Etter det TV 2 forstår har ikke sponsorinntektene vært som forventet, og klubben må finne ut hvor de kan kutte kostnader.

Tirsdag bekrefter klubben at de står i en økonomisk krevende situasjon og må som følge av det kutte i lønnskostnadene.

– Vi har iverksatt en kostnadsreduserende tiltaksplan for kommende sesong, som skal sørge for at vi får balanse i regnskapet, skriver klubben i en pressemelding.

Klubben forholder seg likevel rolig til situasjonen.

– Vi reduserer kostnader på mange områder, men først og fremst er det lønnskostnader vi kan redusere uten at det vil gå vesentlig utover den sportslige satsingen vi har satt i gang.

Før fjorårets sesong kom landslagsspillerne Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga, samt de islandske landslagsspillerne Sigvaldi Gudjonsson og Janus Smarason.

– Det er sjokkerende at dette kommer før alt sammen i det hele tatt har begynt, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Spillernes kontrakter i klubben for elleve dager siden, den 1. juli.



– Nå har de fått hentet hjem noen av de beste norske spillerne i verden og gir lønn deretter. Det er sjokkerende at de må gå til innsparing før kontraktene egentlig har begynt, fortsetter han.

SJOKK: Bent Svele reagerer på situasjonen Kolstad Håndball nå står i. Foto: Geir Olsen / NTB

Høy inflasjon, svak krone, høye renter, energikrise og Russlands angrepskrig mot Ukraina pekes ut som årsakene til den krevende situasjonen.

– Dette har medført at det har blitt mer krevende å sikre de inntektene vi trenger for å etablere oss som et europeisk topplag. Vi har god dialog med alle spillere, trenere og ansatte som blir berørt av lønnsreduksjonen. Klubbens ambisjon er å sluttføre forhandlingene med de involverte senest neste uke, skriver klubben.

Svele er sjokkert over situasjonen Kolstad nå står i.

– Vi trodde jo at dette prosjektet var finansiert for de første årene, men det er det ikke. Jeg er overrasket over at dette kommer frem nå. Dette er spillere som kunne reist mange andre steder, fornøyd med det Kolstad hadde å tilby. Jeg håper for alles del at de lander på beina og finner en løsning på dette.