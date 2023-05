Klubblegende byttet beite: – Det er det som trigger meg

DAGLIG LEDER: Tidligere ishockeyspiller, Brede Csiszar, har blitt daglig leder for Larvik Håndballklubb. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Etter over 500 kamper for Vålerenga, to kongepokaler og fem seriemesterskap ga Brede Csiszar seg som ishockeyspiller i 2019.

Og nå, fire år senere, er «Den siste Bohem» tilbake i idretten.

Henvendelsen han sendte en drøy måned siden sikret han lederjobben i Norges mest meritterte håndballklubb.

– Det som motiverer meg er at jeg føler jeg kan gjøre en forskjell. Sammen med de andre ressurspersonene i klubben, så tror jeg at vi kommer til å klare det, forteller Brede Csizar.



– Det er det som trigger meg... Gjøre en forskjell, konstanterer han.



KLUBBLEGENDE: Brede Csiszar spilte i Vålerenga hele karrieren og la opp i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Kan få til veldig mye

I mars ble det kjent at daglig leder i Larvik Håndballklubb, Magnus Bleie, skulle tilbake til sin tidligere arbeidsgiver og klubben måtte finne en ny daglig leder.

Da snakket Csiszar med styret i klubben og sendte en henvendelse på mail.

Kort tid etter fikk den tidligere ishockeyprofilen jobben som daglig leder i Larvik og startet i stillingen 1.april.

– Det gikk veldig fort, men jeg fikk en fin overgang med tidligere daglig leder. Det gikk veldig greit, men det er mange ting som er uvant. Det er mye å ta tak i og så har vi et lag som presterer godt. Da må vi prøve å prestere deretter vi som jobber i administrasjonen.

Med samboer og stjernespiller Amanda Kurtovic i spissen har Larvik nådd semifinalen i årets sluttspill.

– Skal jeg være helt ærlig, så trigger det meg at vi kan få til veldig mye på ikke nødvendigvis så veldig lang tid her. Jeg tror det blir veldig bra, slår den tidligere Vålerenga-kapteinen fast.



Storheten skal tilbake

På kontoret i Jotron Arena står det hyller fulle av troffeer.

Fra slutten på 1990-tallet til 2017 var Larvik den ledende klubben på kvinnesiden i Norge. De skrev også historie som det første norske laget til å vinne Champions League-gull i 2011.



GULL: Larvik vant Champions League-gull som det første norske laget i 2011. Foto: Kyrre Lien

Men den tidligere stormakten har vært gjennom utallige økonomiske kriser og turbulente år.

– Det jeg synes er mest motiverende er at det har vært ting som har skjedd i klubben historisk som vi må leve med dessverre. Det har ikke bare vært en solskinnshistorie i form av resultater, men en skyggeside som vi har kommet oss gjennom og forbi. Nå må vi tenke fremover, forteller Csiszar.



Nå sjonglerer 36-åringen arbeidslivet med lederjobben i Larvik og turnusjobb som brannkonstabel. Men målet og visjonen for håndballklubben er klar:

– Det jeg vil er at Larvik skal engasjere folk igjen. Ikke bare de som bor i Larvik, men også folk utenfor byen og regionen. Folk skal vite at når vi kommer og skal spille bortekamp, så er vi en klubb som drives godt, er profesjonelle i alle ledd og en klubb som ivaretar alle.

PÅ PLASS: Brede Csiszar sjonglerer daglig leder-jobben med jobb som brannkonstabel. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg er overbevist om at vi skal lokke publikum til å komme tilbake hit. Alt ligger til rette for at vi skal bli en Champions League-klubb igjen. Det kommer til å komme, men det er noen år frem i tid.

– Det er målet?

– Ja, selvfølgelig. Samtidig skal det gjøres en ordentlig og edruelig måte, slår han fast.