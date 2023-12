Klokketrøbbel i semifinalen: – Dette er en skandale

Danmark-Norge 28-29

Klokketrøbbelet fortsetter i håndball-VM. Med rundt 50 sekunder igjen av ekstraomgangene mellom Danmark og Norge måtte kampen stanses.

Den kom i gang igjen. Men tre sekunder senere måtte kampen stanses på ny.

Da ble det pipekonsert i Boxen i Herning.

– Dette er en skandale, tordnet Viaplays Daniel Høglund.

Stanset i spillet varte i mellom fire og fem minutter før kampen kom i gang igjen.

TV 2 vet at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har byttet leverandør av data, og den nye leverandøren sliter med å levere tilfredsstillende.

Det er stor frustrasjon hos norske og danske arrangører, men alle henviser videre til IHF.

TV 2 har forsøkt å få IHF i tale, og fått svar på e-post i 21-tiden fredag kveld.



«Vi undersøker fortsatt denne saken og forsikrer oss om at ingen problemer oppstår i den andre semifinalen og de fire siste kampene i turneringen på søndag», skriver IHF.

Henny Reistad avgjorde for Norge etter et ellevilt drama.

Så knapp var marginen på vinnermålet, at dommerne måtte dobbeltsjekke at det gikk inn før tiden var ute – og det etter at håndballjentene hadde kastet seg over Reistad i vill jubelrus.