Klokkeklar beskjed: – Det har vært mye mas

Mellom de norske stengene fikk Torbjørn Bergerud en god start på mesterskapet. Kolstad-målvakten endte med 38 i redningsprosent og fikk en syver på børsen.

– Godt å få en god start på mesterskapet. Vi skal bare bygge på det her. Den følelsen å stå med en seier etter åpningskampen er god, sa Bergerud til TV 2 etter kampen torsdag kveld.



Men under oppkjøringsturneringen til de norske håndballgutta, var tonen en annen fra 29-åringen. Etter 35 baklengs mot Nederland i nest siste kamp før mesterskapet, var han langt nede. I generalprøven mot Egypt ble det flere redninger på målvakten.

TILBAKE: Torbjørn Bergerud var med på håndballguttas seier i åpningskampen i EM mot Polen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Landslagssjef Jonas Wille er fornøyd med Bergeruds EM-åpning, men har lagt merke til at Norges målvakter er og har vært et tema i mediene.

– Det er viktig med Torbjørn ... Det har vært mye mas om keeperne våre, men vi har full tillit til dem, og det ser vi grunnen til i dag, forteller Wille etter åpningskampen.

– Merker du at det blir mye prat rundt målvaktene?

– Ja, det spørs jo hvor mye man gidder å lese aviser og sånn, men jeg har fått med meg at det har vært litt. Sånn var det forrige mesterskap. Nå får han startet med en skikkelig bra match. Det er fint, svarer Wille.



TV 2s håndballekspert er klar i talen om at det er naturlig at målvaktene blir et diskusjonstema.

– Det er den viktigste posisjonen og målvaktspillet blir målt etter at de skal sloss om medalje i mesterskapet, sier Bent Svele.

– Vi må treffe maksimalt med et målvaktsspill. Det har vært altfor variabelt i Golden League, så vi håper og trenger at Kristian Sæverås og Torbjørn Bergerud kommer opp med redningene. Det var fint at Torbjørn fikk en god åpningskamp, og så får vi håpe at det stabiliserer seg. Vi er helt avhengige av å ha han helt der oppe, sier Bent Svele.