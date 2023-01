Klatret forbi Kjelling: – Fortjent

De norske håndballgutta gikk seirende ut av sin første kamp av hovedrunden i VM og har en fot i kvartfinalene.

Etter noen målfattige kamper våknet Kristian Bjørnsen til liv og noterte seg for to mål. Det betyr samtidig at han klatret opp til 7. plass på listen over toppscorerne gjennom tidene for de norske håndballgutta.

Før torsdagens kamp stod 34-åringen med 615 mål for seniorlandslaget og lå a jour med tidligere landslagsstjerne og nåværende Drammenstrener Kristian Kjelling.

LANDSLAGSSTJERNE: Kristian Kjelling står med 159 seniorlandskamper og 615 mål. Foto: Morten Rakke

Nå står Bjørnsen med 617 mål for det norske seniorlandslaget. Kjelling står med 615.

– Det har ikke vært like mange fine mål som jeg har hatt, sier Kjelling til TV 2 etter kampen mot Serbia og smiler lurt.

– Det er fortjent. Det er en dyktig håndballspiller og det var godt å se at han fikk noen gode treff i dag, fordi han har brent skudd i noen matcher her, legger han til.

Kjelling er nåværende Drammen-trener og ekspertkommentator i Viaplay under håndballguttas .

– Kjelling var en fantastisk håndballspiller og har vært ekstremt viktig for norsk håndball - både nå og tidligere. Det er selvfølgelig en ære, sier Bjørnsen etter seieren i første kamp i hovedrunden.