Klar tale: – Hun har hele pakken

For andre året på rad stakk Henny Reistad av med prisen som «Årets håndballspiller» i Danmark. TV 2s håndballekspert mener det er helt på sin plass.

VERDENS BESTE: TV 2s håndballekspert hyller Henny Reistad og mener hun er, per nå, verdens beste håndballspiller. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I mars ble Henny Reistad kåret til «Årets håndballspiller 2022» for kvinner i Danmark, og det for andre året på rad med imponerende 68,2 prosent av stemmene.

Det er den høyeste individuelle utmerkelsen en kvinnelig håndballspiller kan motta i Danmark.

– Det betyr veldig mye. Jeg er veldig stolt over å ha fått den prisen i år igjen. Det at det er fra andre klubbspillere i samme liga og i en liga under betyr nesten enda mer, forteller Reistad til TV 2, og legger til:

– Å få den anerkjennelsen fra andre spillere som også er så gode er et kjempekompliment.

FORLENGET: Henny Reistad kom til danske Esbjerg før sesongen 21/22. I oktober valgte hun å forlenge med klubben til sommeren 2025. Foto: Csaba Krizsan

24-åringens navn er nå inngravert to år på rad, en meritt som tidligere kun Tonje Kjærgaard, Bojana Popovic, Nycke Groot og Sandra Toft har klart.

– Hun har hele pakken, slår Bent Svele fast.

TV 2s håndballekspert er klar på at det bare er snakk om tid før hun får den gjeveste kåringen.

– Hun er den beste i verden. Det synes jeg hun viser gjennom den jobben hun gjør hele tiden. I mine øyne trenger hun ikke å bli stemt fram som det, sier Svele.

Han er tydelig på hvorfor.

– Hun tar steg hele tiden. Hun er en spiller med god autoritet, hun står godt bakover, skaper stor fart i kontringsspillet og gjennombruddet. I én mot én er det ikke mange som kan følge henne i det hele tatt.

– Hun har alt det verdens beste trenger å ha. Hun har hele pakken.

Reistad avsluttet 2022 med å enda en gang bli europamester med Norge, og samtidig bli kåret til Most Valuable Player (MVP) til sluttrunden.

Likevel føler ikke jenta fra Bærum seg ferdig utlært på noen som helst måte.

– Det er det jeg jobber med hver dag, hver trening og hver kamp - å utvikle ulike ferdigheter og bli bedre på det jeg kan. Kåringen er definitivt en motivasjon til å jobbe videre.