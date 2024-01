Klar tale: – Det må tas grep

KRITIKK: Landslagssjef Jonas Wille og de norske håndballgutta har fått mye kritikk under EM etter manglende resultater. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Jonas Wille leder de norske håndballgutta i sitt andre mesterskap som landslagssjef.

I fjorårets VM ble det kvartfinale-exit, mens i årets EM har det blitt kun én seier. Norge gikk inn i hovedrunden uten poeng og måtte se seg slått av Portugal i onsdagens kamp.

Semifinalehåpet henger nå i en syltynn tråd og resultatene har fått eksperter til å stille spørsmål om Wille er rette mann til å lede landslaget.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, mener at man ikke skal sparke Wille, men at det må tas grep.

– Det må tøffe evalueringer til. De reiser til mesterskapet med målsetting om semifinale – nå sliter vi med å være i topp ti, sier Svele og fortsetter.

– Wille og håndballgutta var en pasning unna semifinale i VM i fjor. Nå synes jeg det ser helt flatt ut. Det ser ikke ut som de har det noe gøy eller koser seg der ute. Som lag fungerer det ikke – forsvarsspillet er dårlig som resulterer i svakt målvaktsspill og angrepsspillet blir preget av det også.

– Holder sammen

Til TV 2 sier håndballpresident Kåre Geir Lio at de kommer til å evaluere mesterskapet når det er over.

– I norsk håndball holder vi sammen når det er vanskelig og strevsomt. Vi skal evaluere og lete etter forbedringer, og så arbeide for å få dette til i praksis. Vi har opplevd tunge dager før både på jente- og guttesiden og kommet oss opp og fram. Det kommer norsk håndball også til å klare i framtida, skriver Lio i en SMS til TV 2.

Tidligere landslagsprofil og Viaplay-ekspert, Ole Erevik, mener heller ikke at man ikke skal sparke Wille på nåværende tidspunkt.

– Det er nødt til å blinke en eller annen varsellampe på kontorene til Norges Håndballforbund, sier Erevik i studio.

Han peker på at de er et godt stykke unna målsettingen.

– Forbundet har et mål om at både kvinne- og herrelaget skal kjempe om medaljer i hvert mesterskap. Det har ikke Norge gjort på en del mesterskap, heller ikke i år. I år er de kanskje enda lenger unna enn på veldig, veldig lenge. Noe må de tenke hos forbundet. Kanskje er det ambisjonene og målsettingen som må senkes for å komme på linje med realiteten, sier Erevik.

– Spørsmålene skal stilles

Viaplay-ekspert Joachim Boldsen sier i Viaplay-studio etter kampen mot Portugal at trenere blir målt på resultater og utvikling, og at Norges utvikling har gått nedover.

GIGAFIASKO: Joachim Boldsen er tydelig på at det som er levert av Norge i EM, er en kjempenedtur. Foto: Vidar Ruud

– Jeg sier ikke at de skal sparke ham nå, men spørsmålene skal stilles. Det handler ikke om å være tabloid, men hvis Norge taper også de tre neste kampene, så vil det være en gigafiasko, forteller Boldsen.

Den danske storspilleren mener det norske laget ikke kan skjule seg bak at de har blitt betre i kontringsspillet og på kantene.

– Du blir målt på resultater og utvikling. Den utviklingen går nedover, sier Boldsen.