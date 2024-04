For tolv år siden satt en ambisiøs 13-åring på jenterommet og la planer for fremtiden på sin YouTube-blogg.

– Når jeg blir stor har jeg tenkt til å bli håndballspiller.



– Eller jeg satser på det i hvert fall, sa en målbevisst Henny Ella Reistad til kameraet på jenterommet.

Nå som 25-åring har hun ikke bare blitt håndballspiller. Hun har blitt verdens beste. Kåret av det internasjonale håndballforbundet.

– Jeg er veldig stolt over å ha fått den prisen. Det betyr veldig mye og det er noe man har drømt om siden man startet å satse skikkelig på håndball, sa hun rørt da TV 2 møtte håndballstjerna i Bergen.

Klar tale: – Det hadde blitt feil



Ambisjonen var der tidlig. Fra hun startet å satse på håndballen var hun tydelig på hva hun ønsket å oppnå.

VINNERSKALLE: Henny Reistad har allerede oppnådd mer enn andre kan drømme om på håndballbanen Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Som 13-åring sier man at man vil på landslaget, men vet ikke helt hva det innebærer. Det skjønner man jo litt etter hvert når man faktisk tar nivået og kommer opp på et nivå hvor man spiller med og mot verdens beste. Først da skjønner man at det kan være en viss realisme i det, men det tar mange år.



Se Norge-Ungarn på TV 2 og TV 2 Play, torsdag fra kl. 19.00

I Bergen møtte Reistad denne uken landslagsvenninnene. For kollegaene kom ikke IHFs kåring som noen nyhet.

– Det var på tide. Vi har sagt at hun er verdens beste lenge. Og nå kan hun endelig ikke si imot. Hun må bare si seg enig, sier Maren Aardahl.



Kaptein, Stine Bredal Oftedal har nesten ikke ord.

HYLLEST: Landslagsskaptein, Stine Bredal Oftedal mener det hadde blitt feil å gi prisen til noen andre Foto: Vidar Ruud

– Jeg synes hun er den beste akkurat nå og hadde det vært noen andre som hadde fått den hadde det vært feil. Å gjøre det i så ung alder og hun har fremdeles så mange år foran seg er veldig spesielt. De fysiske tingene hun har er noe helt, helt spesielt. Og når hun har et sånt hode festet på den kroppen i tillegg, blir det så bra. Jeg er vanvittig imponert og glad på hennes vegne, sier Bredal Oftedal.



Dette gjorde henne best

Camilla Herrem fikk øynene opp for den talentfulle Reistad allerede da hun slo igjennom med Stabæk som tenåring.



– Altså, den utviklingen hun har hatt. Jeg husker ennå tiden i Stabæk. Første gang jeg spilte mot henne tenkte jeg at det bare så ut som hun tok tre skritt fra midtbanen og til hun skjøt. Det er imponerende å se henne og fysikken hennes. Hun er så rå. Det er en spiller og en person som fascinerer meg skikkelig mye, sier Sola-spilleren.

– Hva mener du selv er grunnen til at nettopp du ble kåret til verdens beste?

– Jeg føler at det er mange ting jeg behersker i både forsvar og angrep og jeg har fått ha en sentral rolle på både landslag og klubb. Jeg har fått mye tillit, også fra ung alder. Det gjør at man kan prøve på de tingene man ønsker og ta noen sjanser, sier Reistad.

Også en sterk motivasjon og stahet i det hun har drevet med har fulgt henne siden hun var liten.

– Jeg har jobbet veldig hardt for å bli bedre, så har resultatene kommet deretter. Det har jo også gjort til at motivasjonen har blitt enda sterkere for å bli enda bedre igjen, så det har definitivt vært noe stahet i det også.



Landslagssjef, Thorir Hergeirsson trekker frem trekk ved landslagsprofilen som gjør at vi får se en enda bedre utgave av henne i årene fremover.

IMPONERT: Landslagssjefen er imponert over hvordan Reistad stadig tar nye steg Foto: Beate Oma Dahle

– Det er sterkt å få den utmerkelsen og det er veldig fortjent. Hun har fremdeles mye å jobbe med, men hun er ydmyk og jeg vet hun ikke er fornøyd med det hun kan i dag. Hun har lyst til å utvikle seg videre. Det er en god egenskap, sier Hergeirsson.



I Bergen er hun samlet med de norske håndballjentene for å spille mot Ungarn i EHF Euro Cup. En turnering for lagene som allerede er kvalifisert for EM. Norge er klare som regjerende mestere.

Men samlingen og kamptreningen er verdifull frem mot sommerens store landslagsmål. Det er bare drøyt tre måneder til de skal spille OL i Paris.

FORBILDE: Henny Reistad er populær blant håndballfansen Foto: Sveinung Kyte / TV 2

En ny tenåringsdrøm for ambisiøse Reistad.

– Jeg føler at der jeg er nå og hva jeg har oppnådd er mer enn man kunne håpet og drømt om, men det er fra perspektivet til 13-åringen. Men når jeg står her nå ser jeg definitivt at vi har mulighet for flere medaljer, gliser 25-åringen.