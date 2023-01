Klar melding: – Hater sutring

Etter at Norge ble klare for kvartfinale og man begynte å se på veien videre, har det blitt reist mange spørsmål rundt spilleprogrammet i VM.

Det er mindre enn to døgn mellom en energitappende thriller i gruppefinalen mot Tyskland og reise til ny by før de skal ut i en kvartfinale mot Spania.

Slik har det vært for Norge gjennom hele mesterskapet, med kamp annenhver dag. Spanjolene, derimot, får to hviledager imellom. De spilte gruppefinale mot Frankrike, men den ble spilt søndag kveld.

– Vi kan bare gjøre noe med våre forberedelser. Det er det vi skal fokusere på. Ikke klage og sutre. Jeg vet ikke hvem som hviler mer enn oss heller. Jeg er ikke så opptatt av det, sier Jonas Wille.

– Og du vil ikke sutre...?

– Nei, jeg hater sutring, legger landslagssjefen til.

SEIERSREKKE: Norge står med seks seire på seks kamper hittil i VM. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er veldig spesielt

Landslagssjefen har ledet Norge i 11 kamper, og står til nå ubeseiret som landslagssjef. Seks av seks seire hittil i VM har gitt kvartfinaleplass for de norske håndballgutta.

Og kommer de til semifinalen, er det foreløpig ikke avgjort om de skal bli i Gdansk eller om de må reise videre til Stockholm den ene dagen de har mellom kampene.

Dette får de ikke vite før etter kvartfinalen mellom Sverige og Egypt. For dersom Sverige går til semifinalen, spiller de i Stockholm. Da blir Norge igjen i Gdansk. Ryker svenskene, kan Norge ende opp med å måtte reise til Sverige.

– Det er veldig spesielt. Det nekter jeg ikke for. Det er ikke å klage – det er fakta og er spesielt. Det er også synd på publikummere som kanskje har bestilt fly og hotell og reise dit. Det er veldig synd, forteller Wille.

Men Norge har de siste tre mesterskapene røket ut av en kvartfinale. Og nå møter de Spania som de norske håndballgutta vant over for første gang siden 1997 under EM i fjor.

Landslagssjefen tror seieren i fjorårets mesterskap har gitt en selvtillit inn i spillergruppa.

– Vi står på den konklusjonen vi hadde etter kampen mot Tyskland: Vi spiller 45-50 minutter veldig bra angrepshåndball. Og hvis vi klarer å gjenskape det, så passer det veldig bra mot Spania.

Ser en forandring

Tirsdag ettermiddag ankom laget og Sander Sagosen Gdansk. Sagosen har merket en forandring hos seg selv i prioritering av energibruk.

Senest i forrige VM langet Sagosen ut om forholdene i mesterskapet.

– Jeg kan være så ærlig og si at vi har brukt energi på ting som vi ikke får gjort noe med på litt feil tidspunkt. Jeg begynner å bli en eldre mann, så jeg lærer litt ting jeg også. Man må velge sine kamper. Sånn er det å være gift, sier Sagosen og smiler.

– Så fort vi tar de ordene i munnen vår og begynner å synes synd på oss selv, så bruker vi energi på det selv om vi vil det eller ikke, legger han til.

Trønderen tror, i likhet med Wille, at laget har fått en ekstra selvtillit både av å vinne alle kampene hittil i VM, men også etter seieren over spanjolene for ett år siden.

– Jeg tror ikke Spania tror det er en enkel match. Selv om historikken sier at Spania har hatt overtaket på oss, så husker vi alle EM for ett år siden. Vi husker også VM for to år siden, forteller Sagosen. I VM 2021 røk Norge ut i kvartfinalen mot nettopp Spania.

– Det blir en tøff kamp. Spania er et topplag som alltid og er i semifinale sjiktet. VI må makse prestasjonen mot Spania, slår han fast.