Klar for dansk storklubb

Ragnhild Valle Dahl kom til Vipers fra Molde før sesongen 2019/2020. Moldenseren har vært med å vinne serie-, cup- og sluttspillgull med Kristiansand-klubben. Hun var også med da Vipers vant Champions League i 2021 og i 2022.

Og nå har 25-åringen bestemt seg for fremtiden.

Onsdag kveld annonserte Odense at de har signert med bakspilleren.

– Jeg har valgt å skrive under for Odense fordi jeg opplever det som en profesjonell klubb med et entusiastisk publikum, sier Valle Dahl til Odenses nettsider.

Hun blir dermed lagvenninne med landslagskollega Maren Aardahl og Tonje Løseth. Til sommeren kommer også Malin Aune til den danske klubben.

– Klubbens mål passer godt med mine egne. Det har de vist gjennom resultater både i dansk liga og i Champions League. Målet er å gå helt til topps i Europa. Klubben har mange dyktige spillere, og de har et ønske om å spille hurtig håndball, som jeg trives godt med, sier hun.

Nylig signerte også nåværende Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad for Odense.

TV 2s håndballekspert forstår valget til Valle Dahl.

– Hun har fått periodevis limitert spilletid i Vipers. Hun har levert bra over tid og vært i landslagsskorpa. Nå får hun en ny utfordring i en klubb som har ambisjoner om å vinne Champions League. De er solide. Hun får også med seg gamletreneren i den nye klubben. Det blir spennende å se det danske laget neste sesong, sier Bent Svele.

Valle Dahl står 84 mål i årets REMA 1000-ligaen og 49 mål i Champions League. Hun var også med på EM-gullet til Norge i november 2022.

Saken oppdateres!