De norske håndballgutta ble klare for kvartfinale lørdag kveld etter at Tyskland vant over Nederland.

Nå gjenstår kun én kamp igjen i hovedrunden - en ren gruppefinale mellom Norge og Tyskland.

For det blir også en familiær duell i kampen:

Tysklands Rune Dahmke og Sander Sagosen er sammen med hver sin Bredal Oftedal-søster, henholdsvis Stine og Hanna.

GULL: Rune Dahmke og Sander Sagosen spiller sammen i Kiel. i 2020 tok de Champions League-gull med den tyske storklubben Foto: AFP

– Jeg er ganske sikker på at hele Oftedal-familien er imot meg på mandag, men jeg håper jeg har én jente på min side. Det hadde vært fint, sier Rune Dahmke som er kjæreste med håndballjentenes kaptein, Stine Bredal Oftedal.

– Hun er Norges kaptein...?

– Kjærlighet først, svarer tyskeren lattermildt.

– Rune vinner hver gang

Stine Bredal Oftedal følger med på VM hjemmefra.

– Herremesterskapet er alltid et høydepunkt og enda mer med flere nære relasjoner midt i det hele. Jeg heier så innmari på dem og sliter til tider med å se på når det blir for jevnt, sier Bredal Oftedal til TV 2.

Håndballstjernen avslører at Norge må vike for kjærligheten i mandagens gruppefinale.

– Landslagskaptein eller ikke, kjærligheten må nok komme først. Jeg heier på Norge i alle andre mulige tilfeller, men Rune vinner hver gang for meg!

EM-gull: Stine Bredal Oftedal ledet de norske håndballjentene til EM-gull i Slovenia i november 2022. Foto: Beate Oma Dahle

Svogerne spiller til daglig sammen i tyske Kiel. Sander Sagosen forstår at svigerinnen velger å heie på kjæresten.

– Stine har dispensasjon for å heie på Rune og Tyskland. Det skal hun få lov til. Men Norge-hjertet blør jo litt, innrømmer han og smiler.

– Litt typisk Norge

Til tross for et nært familiebånd og vennskap, legges det til side når de to møtes i kamp.

Begge lag er allerede klare for kvartfinale, men vinneren av kampen får førsteplassen i hovedrundegruppen og møter Spania i kvartfinalen. Taperen av kampen møter Frankrike.

– Det viktigste er å fortsette flyten og rytmen – at vi ikke skal få noe hakk i det. Vi skal bare fortsette å spille bra. Vi har mange som er gode om dagen, som er inne i turneringen og fått mye spilletid. Vi går for å vinne kampen, slår Sagosen fast.

Tyskland står i likhet med Norge med full pott inn mot kampen.

– Når du ser på det norske laget så har de et fantastisk lag. De slet litt i starten med å finne rytmen, men det er litt typisk Norge. Når de viktige kampene kommer, så er de på sitt beste. Jeg tror vi kommer til å se det mot dem på mandag – da er de på sitt beste, sier Dahmke.