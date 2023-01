Keeperstjernen roses: – Helt avgjørende

Torbjørn Bergerud har kommet hjem og tatt den norske ligaen med storm. Selv mener målvakten at han aldri har vært i bedre form.

VM-KLAR: Torbjørn Bergerud spiller sin 120. landskamp for seniorlandslaget mot Argentina søndag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han er i gang med sitt åttende mesterskap og har vært Norges førstevalg mellom stengene de siste årene.

Etter syv år i utlandet vendte Torbjørn Bergerud hjem til norsk liga, og etter første halvår i Kolstad-buret står han med en redningsprosent på 42,30.

Han kom på månedens lag i både november (redningsprosent på 39,08) og desember (redningsprosent på 44,44).

– Man står med en ekstra selvtillit og har noen redninger i banken. Det er en veldig fin følelse å komme inn i mesterskapet med, konstaterer Bergerud.

– Vært helt avgjørende

28-åringen har gjennom en årrekke spilt toppkamer ute i Europa med sine tidligere klubber TTH Holstebro, Flensburg-Handewitt og GOG.

For trondheimsklubben ble det Europa-exit da de tapte siste kvalifiseringskamp mot mot Bidasoa i høst.

Dermed er det første sesong for Bergerud uten jevnlig spill i det gjeveste, europeiske selskap på lang tid i forkant av et mesterskap.

– Det er veldig mange færre kamper enn det man er vant til. Jeg skulle gjerne spilt noe mer, men så får man tid til å pleie kroppen. Den fysiske formen har kanskje aldri vært bedre enn den er nå, slår Bergerud fast og fortsetter:

– Man har litt mer overskudd og har fått trent godt gjennom høsten sånn at kroppen ikke faller sammen helt. Det har vært en veldig god ting med å komme tilbake igjen til Norge.

Tidligere landslagsmålvakt og nå Norges målvaktstrener, Steinar Ege, er imponert over det Bergerud har prestert i høst.

Landslagsmålvakten søkte råd hos Ege da han skulle bestemme seg for klubb.

– Når en landslagskeeper i sin beste alder kommer hjem til den norske ligaen, er forventningene enormt høye. Kanskje hadde han også litt store forventninger til seg selv i starten. Men etter å ha justert det litt og sluppet seg litt ned, så har han gjort noen fremragende kamper for Kolstad. Han har vært avgjørende for at de står uten poengtap, forteller Ege.

Nå troner Kolstad øverst på tabellen i REMA 1000-ligaen med 14 av 14 mulige seirer.

TV 2s ekspert: – Helt avhengige av å få ham opp

– Han har fått de positive effektene – det vil si at han har ro, redder mye baller, har selvtillit, og han reiser mindre. Sånn sett har ting falt på plass, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Svele er imponert over den høye redningsprosenten Åros-gutten har hatt i hjemlig liga. Nå er han spent på om Bergerud viser samme takter under mesterskapet.

– Så handler det om de skuddene du har fått i Rema 1000-ligaen har en høy nok kvalitet sammenlignet med det du møter nå. Forsvaret til Kolstad har vært bra og det er det samme midtforsvaret Norge har nå med Vetle Eck Aga og Magnus Gullerud, så han har stått bak et bra forsvar, men kvaliteten som kommer er klart lavere enn i VM. Spesielt i en hovedrunde og kvartfinale.

– Så det blir spennende å se om han klarer å ta med seg godfølelsen og flyten, og står på samme måte. Vi er helt avhengige av å få ham opp på et høyt nivå, legger håndballeksperten til.