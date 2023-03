Kan kapre sin andre tittel: – En voldsom utvikling

I fjor sommer flyttet han hjem igjen til Norge, han ble forlovet med kjæresten Karoline og nå venter de barn til sommeren.

I tillegg er Torbjørn Bergeruds Kolstad ubeseiret i serien til nå med 18 seire på 18 kamper.

– Livet smiler. Livet tror jeg faktisk ikke har vært bedre enn det er nå, forteller en smørblid målvakt.

I februar sikret de sin første medalje i klubbens historie da de vant NM-gull i Final8. Allerede onsdag kan de kapre sin andre tittel mot ØIF Arendal.

Tar de poeng i Arendal vinner de seriegull.

– Er du overraska over at suksessen har kommet så fort?

– Jeg er ikke overraska, fordi man ser på kvaliteten på spillerne vi har. Hvis man skal sette det opp mot de andre lagene i den norske ligaen, så står vi veldig godt, forteller Bergerud.

Roser lagkameratene: – Tatt store steg

Det var høsten 2021 at Kolstad offentliggjorde sitt hardtsatsende prosjekt. I fjor sommer kom Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga til klubben, samt de islandske landslagsspillerne Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Gudjonsson.

Stjernespilleren Janus Dadi Smarason er ikke med i onsdagens kamp grunnet skade.

– Man skal bli bedre kjent og spille seg inn i laget, og det kan ta tid. Det har gått ganske fort som gjør at vi per i dag er ubeseiret. Det er ikke overraskende, men jeg tror kanskje det sitter noen andre der ute som er litt overraska over at vi ikke har tapt ennå, sier Bergerud.

– Jeg har merket en enorm utvikling spesielt på treningene våre. Det er det som er største delen av hverdagen vår – hva vi gjør på trening. Gutta har virkelig tatt store steg fra vi kom i fjor. Det er veldig moro å se den tydelige utviklingen. De har virkelig tatt store steg, legger han til.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er dypt imponert over det trønderklubben har fått til på kort tid.

– Den soliditeten de viste nå i Final8 og måten de vinner finalen på, viser et lag som har hatt voldsom utvikling på de fem-seks månedene med tanke på samspill. Da det var en finale så man klassespillerne stå frem og ledet laget. Det synes jeg var meget solid, forteller Svele.

– Gleder seg enormt

Til sommeren kommer ytterligere tre stjernespillere til Trondheim: Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

– Jeg er ikke overraska over at de spiller bra, men jeg er overraska over at de er ubeseira. Det overrasker meg litt at de vinner kampene klart og vinner cupfinalen. Jeg trodde Elverum skulle være bedre, sier Johannessen i «Kommentatorbua».

Det ble akkurat ikke Europa-spill for Kolstad denne sesongen. For Trondheimsklubben ble det Europa-exit da de tapte siste kvalifiseringskamp mot mot Bidasoa i høst, men ambisjonen om spill mot de europeiske toppklubbene neste sesong er der.

– De gleder seg enormt og det synes jeg er kult. Når vi nevner Kolstad og hjem til Norge, komme til Champions League, så lyser det i øynene hos alle sammen. Dette er noen av de største stjernene som kunne spilt alle andre steder enn i Kolstad hvis de hadde hatt lyst til det, sier Svele.