Kaller inn til hastemøte: –Jeg har veldig god samvittighet

TV 2s avsløring om håndballpresident Kåre Geir Lio har skapt sterke reaksjoner.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener at det kan reises et spørsmål om Lios habilitet.



Svein Axel Johannesen i Ryger Håndball er en av dem som tydelig har kritisert ledelsen i Håndballforbundet.



Også generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud har tatt selvkritikk:

– Sett i etterpåklokskapens lys må vi lære av dette og se at det var kanskje et kjøp som vi ikke burde gjort, har Langerud uttalt til TV 2.



Like selvkritisk er ikke håndballpresident Kåre Geir Lio.

I et intervju med TV 2 åpner Lio opp om hvordan det siste døgnet har vært.

– Nei, det er jo slik at dette er ikke moro. Det tror jeg jeg kan innrømme, sier Lio i et intervju med TV 2, før han fortsetter;

– Samtidig så er jeg veldig trygg på at jeg gir alt jeg kan til det beste for norsk håndball.

Håndballpresidenten betegner saken som «forstyrrende».

– Det er en del av det å være leder på dette nivået vil jeg tenke.

Leder av Kontrollkomitéen har oppgitt til TV 2 at de nå skal se på saken.



– Det synes jeg er fint. Når det er ting som er ugreit, utydelig eller uavklart så er det veldig fint å ha en god Kontrollkomité som gjør jobben sin, sier Lio.



– Hvordan vurderer du din egen posisjon som president?



– Det er alltid slik at denne type tillitsbaserte, valgte roller i det frivillige Norge, er det andre som avgjør hvordan en skal ha det. Det forholder jeg meg til hele tiden. Jeg mener at jeg forholder meg til de avtaler som er gjort, sier Lio.

Regionsledere krever svar

Flere av styrelederne i håndball-regionene som TV 2 har snakket med reagerer imidlertid på opplysningene som er kommet frem. Lederne som på mange måter representerer grasrota.

– I ettertid så ser man jo at man burde ha unngått dette. Dette gjør at man må få et enda tydeligere forhold til habilitetsspørsmålet. Det viktig at vi får nå en grundig gjennomgang på dette, sier Frank Bjørndal i Region Vest.

Også Øyvind Togstad i landets største håndballregion, Region Nord, merker at dette engasjerer folket i håndball-Norge.

– Dette berører verdiene til norsk håndball, og det er det folk henger seg opp i, sier Togstad.

I kveld skal regionslederne selv få høre Lio og generalsekretær Erik Langeruds forklaring på det som er kommet frem, i et ekstraordinært videomøte.

BERØRER VERDIENE: Håndballpresident Kåre Geir Lio (t.v) og generalsekretær Erik Langerud (t.h) skal forklare seg. Foto: Christoffer Andersen

– På generelt grunnlag er slike oppslag svært uheldig for en organisasjon. På samme måte som de øvrige regionsledere ser jeg frem til et møte om dette, sier Togstad.

Lio sier at det er han som har tatt initiativ til møtet.

– Slik at de får høre Håndballforbundets versjon, og ikke minst får lov til å stille spørsmål og ytre seg i denne sammenhengen, sier Lio.

Angrer ikke

Håndballpresidenten avfeier Gunnar-Martin Kjenners utspill om habilitet.

– Jeg har ikke blandet dette på en måte som er av noe økonomisk vinning eller fordel, verken for en NNL-kunde, meg selv eller et håndballforbund. Det har fungert godt, og det har vært full åpenhet omkring det i alle sammenhenger, bedyrer Lio.

– Er det noe du angrer på?



– Ikke knyttet til arbeidsforhold eller avtale.



– Er det noe du ville gjort annerledes i denne saken?



– Det har jeg faktisk ikke tenkt på, at jeg skulle gjort noe annerledes. Men jeg er veldig ydmyk og skjønner godt at folk stiller noen spørsmål.

– Hvilke spørsmål skjønner du at folk stiller?



INTERVJU: Håndballpresident Kåre Geir Lio svarer på kritikken om sin dobbeltrolle og lønn. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Det kan være mange ting, svarer Lio uten å utdype mer.

– Jeg synes denne saken dreier seg om to ting; arbeidsforholdet jeg har til Håndballforbundet og oppdrag som jeg løser i ledelse- og organisasjonsutvikling. Den andre delen er jo den habilitetsproblematikken knyttet til kjøp av noen indikatorer gjort av administrasjonen i Håndballforbundet, sier han videre.

Indikatorene Lio omtaler er personlighetsanalyser som ble kjøpt fra NNL.



Lio sier at han forstår at «folk lurer på omfanget av hans oppdrag som NNL-ansatt».



– Jeg har veldig god samvittighet knyttet til arbeidsinnsatsen for Håndballforbundet. Jeg tror det er ingen som klager på det.

Har ikke tenkt så mye på million-lønnen



Lio har tjent om lag 1,5 millioner kroner årlig på oppdrag han har utført for NNL. Han har oppgitt til TV 2 at han i snitt 35 dagsverk per år for NNL.

– Jeg skjønner godt at folk kan tenke at «han tjener godt på det», men slik er det.

I 2014, før Lio ble valgt til Håndballpresident og kun jobbet for NNL, hadde han også en inntekt på rundt 1,5 millioner kroner, ifølge skattelistene.



Da Lio ble frikjøpt av Håndballforbundet i 2017 ønsket han å fortsette som konsulent for NNL.

Til TV 2 oppgir han at den økonomiske siden spilte inn.

– Det er en del av det. Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, sier Lio.

I går etterlyste TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, at norsk håndball får vite hvem som betaler for Lios millionlønn i NNL - altså kundelisten.

– Akter du å være åpen om din kundeliste i NNL?



– Det er NNL sin kundeliste. Det er ikke min, og det er et spørsmål du må stille til NNL, og så må vi forholde oss til det.



– Men hvis det var opp til deg?



– For meg... jeg har ingenting å skjule, men det er et spørsmål du må stille til NNL.



– Så du oppfordrer NNL til å være åpen om din kundeliste?



– Jeg synes at NNL skal få lov å avgjøre det på henvendelse fra dere.



TV 2 har tidligere spurt NNL om å utgi Lios kundeliste.

– NNL deler ikke sine kundelister eksternt. Samtidig antar jeg at Norges Håndballforbund praktiserer full åpenhet omkring sine disposisjoner og at du kan finne svar på dine spørsmål hos dem, har administrerende direktør i NNL, Stein Markussen uttalt.