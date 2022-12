Jublet vilt i siste sekund – så kom kontrabeskjed

Storhamar - Sola 27-27 (13-12)

Det endte 27-27 i medaljekampen mellom Storhamar og Sola tirsdag.

Det ble en høydramatisk kamp. I siste sekund trodde Storhamar at de hadde fått straffekast mot Sola på stillingen 27-27 etter at Guro Nestaker gikk ned etter en duell med Live Rushfeldt Deila.

Storhamar-spillerne jublet. Over høyttaleranlegget annonserte også speakeren at det skulle være sjumeter.

Så kom kontrabeskjeden fra dommer.

– Det er vanlig tominutter. Det er ikke rødt. Derfor er det ikke sjumeter, men bare vanlig frikast, forklarte dommeren.

Føltes som en seier

Det påfølgende frikastet fra distanse gikk rett i blokken til Sola, som jublet som om det skulle vært seier.

– Jeg tror vi følte at vi nesten vant kampen. Vi møtte et godt lag, og vi visste at vi måtte være hundre prosent for å være i nærheten. Det var vi i dag, selv om det var en litt halvveis kamp, men jeg er stolt over at vi klarte å henge med, sier Sola-spiller Kristina Novak til TV 2.

Novak scoret 27-27-målet åtte sekunder før full tid.

Storhamars Anniken Obaidli ble toppscorer med tolv fulltreffere.

– Vi hadde lyst på de to poengene. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si … Det føles liksom kjipt, sier Obaidli til TV 2.

Storhamar er nummer fire på tabellen, mens Sola følger på plassen bak med ett poeng mindre. Storhamar har ett poeng opp til Larvik på andreplass.

Ledet med fem mål

Storhamar var oppe i en femmålsledelse på 10-5 etter 17 minutter, men Sola svarte med å score fire på rappen.

– Det er greit at vi er mentalt slitne etter ganske hardkjør mot en god motstander og masse forberedelser, men det var fullt mulig å drepe kampen i første omgang. Det var en fin kamp, men vi slapp dem inn i kampen igjen, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen i pausen.

Midtveis var Storhamar-ledelsen nede på 13-12.

– Jeg tenker at det er fint. Vi fikk byttet rundt. Vi gjorde mange feil, men lå bare bak med ett mål, så vi tar til takke med det, uttalte Sola-trener Steffen Stegavik til TV 2 midtveis.

Andre omgang utviklet seg til å bli en thriller, der Kristina Novak satte inn 27-27 med få sekunder igjen av kampen.