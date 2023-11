Ivalu Bjerge forlot Grønland og dro til Danmark allerede som 16-åring. Nå spiller 23-åringen på nivå tre i dansk håndball.

I juni opplevde hun karrierens høydepunkt.

De gikk feilfritt gjennom kampene i det nord-amerikanske mesterskapet, men finalen mot Canada ble høydramatisk.

17-15 sto på tavla da dommeren blåste av. Hjemmepublikummet i den smekkfulle hallen i hovedstaden Nuuk gikk amok.

Grønland hadde kvalifisert seg til VM for første gang siden 2001.

Og syvmålscorer Bjerge ble kåret til turneringens mest verdifulle spiller.

– Da dommeren blåste av. Jeg begynte bare å gråte. Det var helt surrealistisk at vi kom til VM etter så lang tid, forteller Bjerge til TV 2.

– Det betyr alt

Lagvenninne og veteran, Andrea Heilmann, blir blank i øynene når TV 2 viser video av feiringen etter kampen.

– Jeg blir helt rørt. Det var en helt vill opplevelse, mimrer Heilmann.

35-åringen startet på juniorlandslaget og har vært med seniordamene i en årrekke. Da har ikke VM-drømmen gått i oppfyllelse.

Nå lykkes det endelig for venstrekanten som spiller i Nuuk-klubben GSS.

– Det betyr alt. Det er en drøm vi har gått etter i mange år. Jentene har kjempet mye for dette. At drømmen gikk i oppfyllelse betyr utrolig mye, forteller Heilmann.

VETERAN: Andrea Heilmann har spilt for Grønland fra junioralder. Nå skal 35-åringen endelig få spille VM. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

På Grønland bor det drøye 56 000 mennesker. Og av dem er det 1200 som spiller håndball.

I Norge er det nesten 135 000 aktive medlemmer.

– Dette er en del av det med å få knekt koden for å få flere til å spille håndball. Vi vil få utbredt sporten vår på Grønland og få masse oppmerksomhet. Da vi hadde VM-kvalifiseringen på hjemmebane spredde det interessen. Og VM forsterker det også, forteller landslagstrener Anders Friis. Friis har vært sjef for kvinnelandslaget i seks år.

Ville møte Norge

Deltakelse i verdensmesterskapet har gitt flere sponsorer til landslaget, og det har generert økende interesse fra det grønlandske folk.

Bjerge forteller at det ble satt opp et eget charterfly fra øya til Stavanger. Over 200 stykker har tatt turen til gruppespillet for å se VM.

Der skal Bjerge, Heilmann og Grønland få bryne seg på verdens beste håndballjenter i åpningskampen.

– Da vi kvalifiserte oss, så sa vi at vi ville møte Norge. Da vi trakk Norge, ble vi litt stille, forteller Bjerge lattermildt.

23-åringen trekker frem Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal som sine forbilder.



– De har store stjerner og noen av de har jeg sett opp til. Det er helt vilt at det er åpningskamp mot Norge. Vi kommer til å merke stemningen fra våre og deres fans.