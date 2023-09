Jakter rekord:– Det ligger i klubbens DNA

I oktober 2022 inviterte Kolstad til en festaften i Trondheim Spektrum da Elverum kom på besøk. Ny publikumsrekord i REMA 1000-ligaen ble satt og hele 9083 tilskuere var til stede på det som ble en thriller-avslutning.

Nå ønsker Elverum å ta publikumsrekorden fra de regjerende «trippelmestrene» Kolstad.

Storoppgjøret mellom fjorårets ener og toer skal spilles i ærverdige Håkons Hall.

– Jeg får gåsehud av å tenke på det. Det å kunne skape noe så stort i en norsk seriekamp er noe helt unikt. Det klarte Kolstad i fjor i Trondheim Spektrum og det vil vi klare nå i Håkons Hall med forhåpentligvis flere tilskuere. Det får være en kamp i kampen, forteller daglig leder i Elverum, Hans Fredrik Cordt-Hansen.



Se Elverum-Kolstad på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 7. oktober fra kl. 16.30

Et mål om 10 000

Elverum har tidligere flyttet storkamper fra hjemmebanen Terningen Arena til Håkons Hall i forbindelse med Champions League. I 2019 satte de norsk publikumsrekord i et innendørs idrettsarrangement da 12 377 tilskuere så Elverum-PSG.

– Det er den kuleste håndballopplevelsen jeg noensinne har hatt, slår Tobias Grøndahl fast.

– Det er den kuleste håndballopplevelsen jeg noensinne har hatt, slår Tobias Grøndahl fast.

– Det ligger i klubbens DNA – å jakte rekorder og prøve å være best hele tiden. Og pushe seg selv til å være så god som mulig, legger bakspilleren til.

Cordt-Hansen forteller at klubben ønsker å få over 10 000 publikummere inn OL-arenaen for storoppgjøret.

Torsdag morgen ligger antall solgte billetter på ca 5400.

– Det å skape oppmerksomhet og blest rundt norsk håndball er det vi ønsker. Det er en enorm interesse rundt landslagene, og det å få økt interessen for norsk klubbhåndball er utrolig viktig, sier Elverums daglige leder.

LANDSLAGSKOLLEGER: Tobias Grøndahl og Vetle Eck Aga møtes til dyst i Håkons Hall 7.oktober. Foto: Ole Martin Wold

I sommer sluttet landslagsstjernene Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød seg til trønderklubben. Fra før spiller også håndballguttas Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga i Kolstad.

– Vi hadde nok ikke lagt en norsk seriekamp i Håkons Hall hvis det ikke hadde vært for Kolstad-prosjektet. Nå har vi to store lag med profiler på begge lag. De har landslagsspillere, det har vi også, men deres er nok mer etablerte. Det gjør at vi får muligheten til dette, forteller Cordt-Hansen.



– De er kjøtt og blod

Elverum ligger øverst på tabellen i REMA 1000-ligaen etter fire seiere på fire serierunder. Kolstad ligger på tredjeplass etter å ha tapt poeng mot ØIF Arendal og Runar.

– Du begynner å merke at det nærmer seg. Det blir mer blest i sosiale medier og reklameplakater i gatene. Folk stopper oss og sier at de gleder seg til Håkons hall. Og de håper virkelig at vi skal slå Kolstad, sier Grøndahl.



For Kolstad var forrige sesongs suverene mestre. Den hardtsatsende trønderklubben tok klubbens første «trippel» forrige sesong da de sikret gull i alle tre turneringer: serien, NM og sluttspill. Etter flere år i toppen av norsk herrehåndball ble Elverum nummer to i samtlige turneringer.

– Jeg var ikke her forrige sesong, men de (Kolstad) kom plutselig og tok alt fra Elverum. Nå har jeg veldig lyst til å være med på å ta det tilbake og vise at det er Elverum som har vært den beste klubben i mange av de siste årene i Norge, sier målvakt Robin Haug.

Sammen med Magnus Søndenå er Haug blant nyervervelsene i klubben.

– Vi har alle muligheter. De har allerede vist at de er kjøtt og blod, og det vet vi godt. Det er ingen grunn til å gjøre de bedre enn de er, legger Søndenå til.