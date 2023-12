Innrømmelse om Reistad: – Dritt-irriterende

HERNING (TV 2): Danskenes keeper-gudinne er fra seg over Norges vinnermål. Sjefen forklarer at det ikke er bare-bare å stanse stjernegalleriet.

Danmark-Norge 28–29

– Dritt-irriterende.

– Hun er meget god.

Danmarks landslagssjef Jesper Jensen snakker om Henny Ella Reistad, som han selv er trener for i klubblaget Team Esbjerg.

Fredag kveld fikk han finaledrømmen knust av eleven. Reistad scoret 15 mål på 17 forsøk, og samtlige av Norges seks mål i to høydramatiske ekstraomganger.

– Vi har snakket mye om henne og brukt mye tid på henne. Hun er fantastisk, medgir Jensen.

TAP: Jesper Jensen og Danmark tapte i det som ble en thriller av en VM-semifinale. Foto: HENNING BAGGER

Han forklarer hvorfor det er lettere sagt enn gjort å stanse Norges farligste våpen.

– Du kan overveie å mannsoppdekke henne, men så står du med et annet problem. Stine Bredal Oftedal har de raskeste føttene i verden, og så har du Nora (Mørk) og Vilde (Mortensen Ingstad) som kan stå og spille to mot to.

– Det er relativt frustrerende noen ganger å spille mot Norge, sier Jensen med et tappert smil.

Irritert: – Skal ikke få lov

Bakerst på banen gjorde målvakten Althea Reinhardt kampen vanskelig for Norge. Mange håndballsupportere stusset da hun ble tildelt prisen som banens beste spiller foran Reistad.

I Danmark blir hun imidlertid hyllet som en «ny gudinne» i håndballsporten.

Ekstra Bladets ekspert Lars Rasmussen skriver følgende i sin spillerbørs, der Reinhardt får toppkarakter:

– WHAT THE FUCK IS GOING ON? Vi tar den også på dansk. HVA FAEN SKJER DER?

– For helvete, hun var villere enn vill. Gud bedre, Althea!

IRRITERT: Althea Reinhardt endte med en redningsprosent på 38 i VM-semifinalen mot Norge, men irriterer seg stort over det siste og avgjørende målet til Henny Ella Reistad. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Selv irriterer hun seg voldsomt over Reistads vinnermål.

– Hun kan ikke få lov til å skyte innenfor tremeteren med ett sekund igjen. Det skal bare overhodet ikke kunne skje, at hun er i nærheten. Det er virkelig skuffende, sier Reinhardt til dansk TV 2.

Hun fortsetter med en nådeløs beskjed:

– Det burde slett ikke være noe vi skal forberede oss på. Det burde ligge implisitt at vi går opp og smadrer til. Vi vet at hun har hatt flyten hele kampen, så da skal vi opp og smadre til. Det skal ligge i ryggraden på oss, og der er vi bare ikke kyniske nok.

Hylles for alderen

De norske håndballjentene var fulle av adjektiver om Reistad etter semifinalen. Men det var spesielt en som ble gjentakende: «Verdens beste».

– Det var to sekunder igjen, hvem skal ha ballen? Henny Reistad, selvfølgelig, som kan hoppe som man gjør på en trampoline i det 70. minutt. Og hun setter den ballen i mål. Altså. Det er så verdensklasse det hun gjør i dag (fredag). Jeg har ikke ord, var dommen til Camilla Herrem etter semifinalen.

Det er spesielt én ting kantveteranen trekker frem om 24-åringen fra Bærum.

– Man snakker om rutine og bla bla, men hun er så ung. Du kan tenke deg hvor sterk du må være oppi hodet for å gjøre det hun gjorde i dag (fredag). Det er det ikke mange som gjør og hun har så mye ansvar, forteller Herrem.

Forsvarsbauta Maren Aardahl er nesten stum av beundring over lagvenninnen.

– Hun er en hybrid. Hun kan alt og har en master i hele håndballspillet.

– Glemmer man det litt, at hun kun er 24 år gammel?

– Man gjør det. Hun har opplevd så mye allerede og jeg er så glad for at hun er norsk og at hun er så ung. Vi kommer til å ha henne på landslaget i mange år fremover. Det er helt fantastisk, svarer trønderen.