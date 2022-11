Vilde Mortensen Ingstad fikk sin debut på det norske A-landslaget tilbake i oktober 2014.

I en årrekke har Oslo-jenta vært i skyggen av lagvenninnene Heidi Løke, Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale.

– Hun har dominert i den danske ligaen, vært den beste linjespilleren i Esbjerg og fått masse tillit der. Nå har hun fått det på landslaget og da leverer hun til de grader. Det er fantastisk morsomt å se, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

TØFT: Vilde Mortensen Ingstad fikk tøff motstand av Kroatia. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

EM-kampen mot Sveits blir linjespillerens 100. landskamp for de norske håndballjentene.

– Jeg føler jeg har utviklet meg både på og utenfor banen. Vokst opp litt kanskje på den tiden, sier Ingstad til TV 2.

– Jeg håper jeg har vokst opp hvert fall, legger hun til lattermildt.

– Uhyre viktig

Håndballjentene vant åpningskampen i EM mot Kroatia fredag kveld. Ingstad fikk 8 på børsen og TV 2s håndballekspert, Bent Svele, kåret linjespilleren til Norges beste.

– Verdensklasse, uttalte Svele etter kampen.

I åpningskampen forsøkte Kroatia å stoppe henne og det ble flere tøffe dueller.

– Det er ikke rart jeg har vondt i ryggen iblant, forteller Ingstad når TV 2 viser et bilde tatt av NTB fra kampen.

TØFFE TAK: Vilde Mortensen Ingstad løftes opp fra bakken under gruppespillkampen i EM mellom Norge og Kroatia i Stožice Arena Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Bent Svele er klar på betydningen av Ingstad i mesterskapet.

– Det er uhyre viktig. Spesielt med en Maren Aardahl som har vært halvskadd, så har det vært helt avgjørende for Norge å få en linjespiller som er i den formen, slår Svele fast.

Ingstad sier at det er deilig å få tillit.

– Det er en rolle man må prøve å ta så godt som mulig. Man er vant til den i klubb og jeg prøver å ta den med meg hit, forklarer hun.

SEIER: Norge vant åpningskampen i EM mot Kroatia. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Gjør drittjobben

Sammen med tre av de norske håndballjentene, spiller Ingstad daglig i den danske klubben Esbjerg.

– Ingstad har et fortrinn ved at bakspillerrekka til Norge er ganske lik bakspillerrekka til Esbjerg. Du har Kristine Breistøl, Henny Ella Reistad og Nora Mørk. De løper sammen hver eneste dag på trening, har gode relasjoner og det bidrar også inn i et landslagsmiljø, sier Svele.

– Det er godt å ha en sånn kraftpakke av en jente som er villig til å gjøre drittjobben. Det er Vilde, forteller Nora Mørk om lagvenninnen.

SAMLET: Esbjergs Kristine Breistøl, Vilde Mortensen Ingstad, Nora Mørk og Henny Ella Reistad er med i EM. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg synes det er helt rått. Vi vet hva Vilde har inne og det at hun får vist det nå i så mange kamper på rad er veldig bra for Norge. Det er også bra for Vilde at hun får brukt kvalitetene sine, følger Kristine Breistøl opp.

Malin Aune spilte med Ingstad i Oppsal og har vært lagvenninner i flere år på landslaget. Også hun roser lagvenninnen.

– Jeg blir veldig glad for å se det. Hun fortjener det og har jobba hardt i mange, mange år. Hun er en maskin som alltid bare gjør jobben og at det lønner seg, ser vi på Vilde. Så er hun helt nydelig å ha i laget, sier Aune.