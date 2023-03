I munnhoggeri med dommeren: – Kan være verre enn det

Storhamar - Vipers 31-36 (15-21)

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Dermed tok Vipers sin sjette serietittel på rad. De har også vunnet NM seks ganger på rad. Ei som har vært med på alle titlene er målvakt og landslagsspiller Katrine Lunde.

Hun havnet i munnhoggeri med dommer Charlotte Husomanovic midtveis i andre omgang, etter at Lunde reagerte på en avgjørelse.

– Det er non-stop kommentarer fra deg hele tiden. Nå er det nok. Nå er det nok, Katrine! smalt det fra kamplederen.

Etter kampen forklarer Lunde situasjonen.

– Sånn er det. Noen ganger må jeg være dommer også, sier Lunde til TV 2.

– Ifølge dommeren dømte du hele tiden?

– Det synes ikke jeg at jeg gjorde. Jeg kan være verre enn det. Jeg skal være forsiktig med å gjøre for mye, det skjønner jeg, fortsetter Lunde.

I MUNNHOGGERI: Katrine Lunde var ikke fornøyd med egen dag på jobb, men kan likevel smile for sin sjette seriemester-tittel. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter situasjonen gikk dommeren til Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad og forklarte at hun var lei av Lundes reaksjoner på dømmingen.

– Det er non-stop kommentarer fra målet, og jeg trenger arbeidsro.

Selv mener Lunde at hun hadde en dårlig dag på jobben, og art hun derfor måtte prøve noe annet. Hun reddet 33 prosent av skuddene.

– Noen ganger synes jeg at jeg har lov til det. Men jeg må passe på at det ikke blir for mye, for da er det ikke vits.

SUVEREN: Katrine Lunde og Vipers Kristiansand vant mot Storhamar og sikret seriegullet fire runder før slutt. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ekstra spesielt

Med en enkel seier over serietoer Storhamar i onsdagens kamp kan Vipers krone seg som seriemester i Rema 1000-ligaen, fire runder før slutt.

Storhamar kom best i gang, men utover i første omgang viste Vipers klasseforskjell og rykket ifra. Over i andre omgang kneppet Storhamar innpå, men Vipers holdt unna til dommeren blåste av kampen.

Storhamars Guro Nestaker ble toppscorer med ni mål. Ragnhild Valle Dahl hadde flest fulltreffere for Vipers med seks.

– De fortsetter bare å dure på. Det gjør jobben, og gjør den godt, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det er morsomt. Det er gøy å avgjøre det tidlig i sesongen, og her på Hamar er det alltid gøy. Det er gøy å gjøre det på bortebane og komme hjem og kunne feire det i neste kamp. Vi gnir det ikke inn, men det er disse kampene som er ekstra spesielle og da er det ekstra gøy, sier Lunde til TV 2.

Kristiansand-laget fortsetter dermed seiersrekken og er så langt ubeseiret denne sesongen. De rosakledde har dominert i norsk og internasjonal håndball de siste årene.

Med tre sluttspill-titler og to Champions League-titler er dette Vipers tittel nummer 17 på seks sesonger.

– «And still counting», sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

OVERLEGENT: Vipers Anna Vyakhireva (t.v.) og Julie Stokkendal feirer etter at de ble seriemestre. Foto: Geir Olsen / NTB

Ny hovedtrener

Hovedtrener Ole Gustav Gjekstad, som har vært en viktig del av suksessen, forlater Vipers til fordel for danske Odense etter sesongen.

Tidligere onsdag ble det klart at slovenske Tomás Hlavaty overtar skuta.

35-åringen kom til Kristiansand-klubben før denne sesongen og har vært Gjekstads assistenttrener. Han har tidligere vært hovedtrener i russiske Rostov Don.

– Når man er en klubb som Vipers med høye målsettinger er det en stor utfordring, men ønsker man å være hovedtrener kan man ikke være redd. Jeg vil prøve mitt beste for å innfri det klubben ønsker, sier Hlavaty, legger til at det vil være én hovedtrener og to assistenter fra og med neste sesong.