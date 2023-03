I kamptropp drøye tre uker etter fødsel

I høst annonserte Camilla Herrem og ektemannen Steffen Stegavik at de ventet sitt andre barn. 5.mars fødte hun sønnen Noah.

Gjennom graviditeten har hun vært assistenttrener sammen med ektemannen på benken, og onsdag kveld spiller Sola siste seriekamp i årets REMA 1000-ligaen der de kan sikre bronsemedaljen for tredje sesong på rad.

Og kun drøye tre uker etter fødsel, står landslagsveteranen oppført i kamptroppen til Sola.

– Jeg skal se an situasjonen på oppvarming. Jeg har hatt tett dialog med fysioterapeut hele veien. Kjennes det fint ut, så ønsker jeg å prøve meg litt i andre omgang i fem-syv minutter. Da kan jeg bruke pausen til å varme opp, forteller Camilla Herrem til TV 2.

– Hvor mye har du trent da?

– Jeg var da på trening i går, svarer Herrem lattermildt.

– Jeg kommer aldri til å ta noen dumme sjanser. Dette handler ikke om å prøve å forte meg tilbake for å rekke noe, men det handler om at jeg vil føle meg litt frem hvordan jeg ligger an. Kjennes kroppen bra ut, prøver vi litt. Jeg kommer til å bruke hodet i dette, legger kantspilleren til.

Herrem forteller at hun har trent godt gjennom svangerskapet og at fødselen gikk veldig fint.

– Jeg har vært heldig der. Det at jeg fikk trent gjennom det hele var en bonus.

– Det er ikke noe fasitsvar på dette på hva som er riktig, men jeg har lyst til å teste og se hvordan jeg står, og kjenne litt på kampfølelsen. Jeg kommer til å tenke mest på egen helse, slår hun fast.

Etter siste serierunde venter en kamppause før sluttspillet settes i gang.

– Jeg håper jeg kan bidra i sluttspillet. Det er en stor mulighet for det, men jeg kommer til å ta det dag for dag, forteller Herrem.