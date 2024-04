Hylles for åpenheten

Se Norge-Ungarn på TV 2 Direkte og Play fra klokken 19.00.

Veronica Kristiansen (33) var tilbake for de norske håndballjentene i februar – halvannet år etter at hun sist spilte landskamp.

Til TV 2 fortalte Kristiansen om hvorfor hun stod over EM i 2022 og fertilitetsproblemene hun hadde opplevd.

En drøy måned senere forteller Kristiansen til TV 2 at hun har mottatt positive tilbakemeldinger etter at hun fortalte sin historie.

– Jeg har fått noe respons på det, det har jeg. Og det er helt sikkert noen som har vært i samme båt som meg og synes det er fint å snakke om det, sier Kristiansen.



– Ble veldig glad



Mari Fevaag Heger, også kjent som «Fertilitetscoachen» i sosiale medier, hyller håndballprofilen for åpenheten.



– Jeg ble veldig glad da jeg leste det. Ikke glad på hennes vegne at situasjonen var som den var, men jeg blir veldig glad for mennesker som står frem og viser sårbarhet med et tydelig budskap og trygghet i det, sier Fevaag Heger til TV 2.



POSITIV: Mari Fevaag Heger er fertilitetscoach ved Medicus i Trondheim, hvor hun har hjulpet utallige kvinner og par med å få barn. Foto: Frank Lervik / TV 2

– De kan være med og bidra til å normalisere det – ikke nødvendigvis normalisere selve sykdommen eller behandlingen, men reaksjoner og hvordan det påvirker oss som mennesker.

Fevaag Heger jobber som fertilitetscoach hvor hun følger opp par og enslige som trenger hjelp til å bli gravid. Oppfølgingen skjer gjennom samtaleterapi.

– Jeg opplever at flere begynner å vite mer om fertilitetsutfordringer, men det er fortsatt et tabubelagt område rundt reaksjonene, tankene, sjalusi, redsel. Det er så komplekst hvordan dette påvirker oss og det synes jeg er veldig fint at flere kan by på.

Håper å kunne støtte andre

Rett før EM i 2022 meldte Norges Håndballforbund at 33-åringen skulle gjennom en medisinsk prosess og var dermed utilgjengelig for mesterskap.

Grunnen til forfallet ønsket hun å holde for seg selv på det tidspunktet.

12. januar 2023 annonserte Kristiansen og samboeren at de ventet barn, og 17. juli kom datteren Olivia til verden.



– Hva tror du det å være åpen kan bidra til for andre?



– Jeg tror det kan støtte de som føler seg alene om det og vet at det ikke bare er de som har det sånn. Det er flere og hvis du har det tøft, så er det sikkert deilig å vite at det er andre i samme situasjon, sier Kristiansen.

KAMPKLAR: Veronica Kristiansen og de norske håndballjentene er samlet i Bergen for EHF Euro Cup. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det at Györ-spilleren åpnet opp, tror Fevaag Heger kan gi ringvirkninger.



– Man ser jo folk som er god på noe, enten om det er idrett eller andre ting som har satt sitt ansikt og personlighet i samfunnet vårt, har vi veldig respekt for. Man ser opp til dem. Når de viser den ekte siden med sårbarhet og utfordringer de står ovenfor, vil det ikke løse problemer, men det vil hjelpe og bidra til at man snakker mer om det, sier fertilitetscoachen.

– Har blitt litt bedre?

– Ja, det vil jeg si. Så man skal ikke svartmale det, fordi vi er på riktig vei. Sosiale medier har positive og negative sider, men det er flere som benytter seg av det til å kunne vise litt på avstand prosessen sin. De viser følelsesmessige reaksjoner og hvordan de opplever situasjonen. Det skaper et nettverk på digitale flater. Jeg vet at det er flere som opplever god støtte og skaper gode relasjoner.