Hylles av stjerne: – Helt avgjørende

EM i Tyskland har vært et stort nederlag for de norske håndballgutta. Drømmen om semifinale ble knust etter tapet mot Danmark søndag kveld.

Men for én nordmann har mesterskapet så langt vært en suksess.

– Det er veldig hyggelig å kunne bidra til det. Jeg er veldig glad og stolt, sier Glenn Solberg til TV 2.

Solberg har ledet svenskene til sin fjerde semifinale etter at han tok over som hovedtrener i 2020.

HYLLES: Glenn Solberg får mye ros av svenskenes kaptein Andreas Palicka. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Helt avgjørende

Sverige kom inn i hovedrunden med full pott og har så langt kun blitt slått av regjerende verdensmester Danmark. Det ble et ellevilt drama i naboduellen.

– Vi har vist en enorm stabilitet. Vi har en gruppe mennesker som virkelig jobber for hverandre og gjør hverandre bedre, både på og utenfor banen. Vi har noen grunnleggende verdier som lever og det er jeg veldig stolt av. Det tror jeg skaper en veldig trygghet og stabilitet.

– Det må vel ha noe med sjefen å gjøre også?

– Hvert fall litt, men vi er et bra lederteam og en fantastisk spillergruppe som jobber «tilsammans», sier Solberg lattermildt.

Svenskenes stjerneveteran og landslagskaptein, Andreas Palicka, er klinkende klar på at nordmannen skal få mye av æren for deres suksess.

– Han har vært helt avgjørende i å bygge verdigrunnlaget og har betydd utrolig mye for svensk håndballs utvikling. Han kom inn på et ganske kjedelig tidspunkt og tok tak i det med en gang, sier målvakten og fortsetter:

– Hans ekspertise, utover at han er en fantastisk håndballtrener, er det å bygge verdier i et lag. Det er det han står for som menneske og som vi står for som lag.

GULL: Det svenske herrelandslaget er regjerende europeiske mestere og drømmer om nok et gull. Foto: CATHRIN MUELLER

Vet hva Norge kan

Den blir også en naboduell i siste kamp i hovedrunden. Norge møter Sverige – en kamp som ikke får noen konsekvenser for noen av lagene.

Norge ender på femteplass i gruppen og Sverige er klare for semifinale.

– Vi kommer til å hvile spillere som har spilt mye og egentlig bare ha fokus på hvordan vi kan være best mulig rusta til fredag. Det er en kjempestor fordel at vi kan hvile i et ekstremt tøft mesterskap. Det må vi utnytte, sier Solberg.

Landslagstreneren er tydelig på at de har full respekt for det norske laget. Palicka er enig.

– Skal jeg være helt ærlig, så er det norske landslaget … Vi vet alle hvor fantastisk flinke de er. Det er et verdenslag.

– De skal vite, og hele Norges befolkning også, at jeg har en stor, stor respekt for det håndballaget og den utviklingen Norge har hatt med sine spillere. Det er et utrolig fint lag som har hele fremtiden foran seg. Det kunne like gjerne vært Norge som stod her og var klare for en semifinale. De har ikke hatt marginene på sin side, sier PSG-målvakten.