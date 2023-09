Hyller lillebror: – Gjort drittjobben

Mens playmaker Tobias Grøndahl har styrt spillet til Elverum de siste sesongene i hjemlig liga og ute i Europa, har lillebror Theodor Grøndahl nå tatt steget opp.

19-åringen er tatt opp på Haslums A-lag.



– Jeg synes han har gjort seg fortjent til det og gjort drittjobben som koster mye energi og krefter. Nå har han endelig fått betalt for det. Det synes jeg er bra, sier storebror.



– Han har jo skallen til en Grøndahl, så da tror jeg det skal gå veldig fint, legger han til og ser bort på lillebror.



Tobias kom til Elverum før sesongen 2019/2020. I 2022 ble han kåret til «Beste unge spiller» i Champions League og fikk sin mesterskapsdebut for håndballgutta i januar 2023.



– Det er et godt forbilde for meg. Jeg har lyst til å komme meg dit jeg også. Det er målet mitt selvfølgelig, svarer Theodor.



Konkurrerte i alt

De to brødrene vokste opp på Bærums Verk i den ultimate håndballfamilien.

Far er tidligere spiller og trener, mor har spilt håndball og farfar har fått navnet sitt hengt opp på veggen i Nadderud Arena for all jobben han har gjort for Haslum gjennom flere tiår.

Og midt på torget på Bærums Verk ligger cafeen som mor og tante til brødrene Grøndahl driver.

– Der vi har spist frokost, lunsj, egentlig alle måltider gjennom hele barndommen før skolen og trening. Det er også faste kunder i farfar, morfar og hele familien, forteller Tobias.

MØTES: Theodor og Tobias Grøndahl møtes søndag kveld når Haslum spiller mot Elverum. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Du ser en Grøndahl nesten uansett når på døgnet du kommer inn, legger Elverum-spilleren til.



Brødrene har alltid konkurrert i alt. Om det var håndballspill på kjøkkenet der glass og tallerkener knuste, i bordtennis eller på fotballbanen.

– Da han flytta til Elverum, så vokste han plutselig opp. Da gadd han ikke terge meg så mye, for det har alltid vært sånn at han skulle terge meg gjennom oppveksten. Nå er han faktisk snill, forteller Theodor og smiler.



– Du kan bare glemme at jeg skulle la han vinne. Det kan jeg bare si med en gang, slår Tobias fast.

– Mer tungt for meg hvis vi taper

Og nå møtes brødrene til dyst i første seriekamp for Haslum og Elverum denne sesongen.

– Det er en av de kuleste kampene for min del å vinne med tanke på at jeg har så mye familie og venner på tribunen. Jeg spiller også mot familie og venner, og det er gamleklubben, forteller Tobias.

Haslum kom på sisteplass i fjorårets REMA 1000-liga, men berget plassen i den øverste divisjonen gjennom kvalifiseringsspill.

– Det er nok mer tungt for meg hvis vi taper enn hvis han (Theodor) taper. Hvis vi taper, så har jeg satt meg i bussen før dommeren har blåst i fløyta. Hvis han har tapt så står vi og prater etter at kampen er over, sier Elverum-spilleren og ser bort på lillebror som nikker.



SØLV: Tobias Grøndahl og Elverum tok tre sølv forrige sesong bak suverene Kolstad. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi har alt å vinne og kan spille med skuldrene nede. Jeg tror kanskje vi kan overraske Elverum og gi dem en match, sier Theodor.

Drømmer om spansk storhet

Tobias er inne i sitt siste år av kontrakten med Elverum. Hva fremtiden bringer er uvisst, men for playmakeren er det en klubb som står høyest på ønskelisten.

– Jeg har en drøm og det er Barcelona. Det er det store målet. Både med tanke på byen og håndballen de spiller. Du får spille med de beste gutta i verden og det er akkurat der jeg vil være.

DEBUT: Tobias Grøndahl fikk sin mesterskapsdebut i EM i januar 2023. Foto: Nikola Krstic

Etter flere år med spill i Champions League, skal Elverum denne sesongen spille i European League. Det er etter at Kolstad vippet dem av tronen i sluttspillet.

Kolstad tok tre av tre mulige gull forrige sesong.

– I fjor hadde vi et uvanlig år uten noe troféfangst. Det var tungt, men også veldig motiverende for vår del. Vi har gjort det så godt vi kan utifra det, bygd opp motivasjon og satt det laget vi har nå som kan by på mye. Jeg gleder meg som en unge til å få vist frem det nye Elverum-laget.



– Så er nok ikke jeg fornøyd med mindre vi får én gullmedalje. Vi får se hvor vi finner det, sier Elverum-spilleren avslutningsvis.