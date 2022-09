– Hun gir juling og det trenger vi

Maren Aardahl fikk sitt store gjennombrudd under VM i Spania. Nå ønsker den knallharde linjespilleren å bli sjef i landslagets nykomponerte forsvar.

Maren Aardahl er klar for å ta mer ansvar på landslaget. Foto: Joan Monfort

Etter over et halvt år er nesten alle Thorir Hergeirssons mesterskapsspillere samlet igjen for å spille Golden League i Danmark.

– Det er syv måneder siden hele gjengen var samla. Det vil si de erfarne spillerne og de unge. Vi har hatt noen samlinger i sommer med fremtiden, men mange av de eldre og rutinerte har ikke vært på landslagssamling siden begynnelsen av mars. Det var dags, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Aardahl etter onsdagens trening i Silkeborg Foto: Petter Sørum-Johansen

En av spillerne som har gledet seg veldig til å komme i gang igjen er Maren Aardahl.

–Det er veldig artig og godt å komme på samling igjen. Det har jeg gledet meg til, sier Aardahl.

Storspilte under VM

Odense-spilleren fikk sitt store gjennombrudd på landslaget i en alder av 27 år under VM i Spania i fjor. Et mesterskap som endte med norsk gull. Linjespilleren, som debuterte i rødt, hvitt og blått bare tre uker før mesterskapet, imponerte stort. Spesielt i forsvar.

– Det var veldig stort og litt overveldende å være der. Jeg spilte min første landskamp bare noen uker før mesterskapet. Det er kjempe gode minner å se tilbake på.

– Hun liker å gi juling

Kaptein Stine Bredal Oftedal er meget imponert over hva den ferske landslagsspilleren brakte til bords i Spania.

– Jeg synes hun tok den helt imponerende godt i fjor. Hun var en av de uerfarne og endte opp med å være den som spilte mest på treer i forvar og det sier det aller meste. Hun har vist for oss og Odense at hun kan ta i et tak. Hun liker å gi juling og det trenger vi veldig, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

For Aardahl viste med sin ærgjerrighet og tøffe stil at hun liker det best når det blir tøffe tak på linja.

– Hvis vi får en til å gråte er det perfekt. Jeg vil at vi kommer på hverandre enda mer og er mer kyniske når det går av en spiller. Da er det smekk og rett inni, sa Aardahl etter møtet med Russland i desember i fjor.

Norges Maren Aardahl i aksjon under fjorårets VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

Kari Brattset Dale har vært solid på den norske linja, men 31-åringen er gravid og blir ikke å se for Norge under EM i november. Det blir heller ikke Heidi Løke som i vår ble mamma til en liten gutt. Det vil skape enda mer spilletid for en sulten Maren Aardahl.

– Det handler om å finne relasjonene raskest mulig. Og for min del handler det mye om å komme inn i angrepsspillet mer enn jeg har vært tidligere. Jeg håper rollen min blir større og at jeg får mer tid fremover også. Det blir veldig spennende. Det blir mye å sette seg inn i nå, men det er fremgang. Bare fra i går til i dag merker jeg fremgang.

EM uten flere sentrale spillere

Mesterskapet i november kommer til å gå uten Sanna Solberg, Camilla Herrem, Brattset Dale, Marta Tomac og Heidi Løke som venter barn eller har fått barn. Kaptein, Stine Bredal Oftedal er ute under turneringen i Danmark med en brukket nese, men er ventet klar til EM. Det betyr at det blir mer rom og muligheter for Aardahl til å ta det ekstra ansvaret.

– Det handler om å få hele gjengen med, men det handler også om at én må gå i front og jeg vil veldig gjerne være den som går i front. I hvert fall i forsvarsspillet.

Torsdag kveld sender TV 2 første kamp i turneringen mellom Norge og Sveits. Sistnevnte har kvalifisert seg for sitt aller første mesterskap og kommer til Danmark med en ung og ganske så uerfaren tropp.

– Det er en gjeng med unge spillere med mye talent. De har mye fart i spillet. Jeg har spilt med Dauphne Gautschi. Det er nok mange spillere for fremtiden og de skal også ha tid til å bli bedre. Utover det vet jeg ikke så mye, ler Aardahl.

