Historisk seriegull for Kolstad

ØIF Arendal - Kolstad 23-29 (9-12)

Kolstad vant seriegull onsdag etter å ha knust ØIF Arendal 29-23.

– Det er veldig gøy. Det er godt å få sikret seriegullet her nede i Arendal, sier Kolstad-målvakt Torbjørn Bergerud til TV 2.

Det er første gang Kolstad vinner seriegull. Før sesongen forsterket trønderne stallen med en rekke profiler. Til sommeren kommer også Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

Fjerdeplass i serien var tidligere det beste resultatet til Kolstad. For snaut én måned siden tok trønderne cupgullet i Sør Amfi.

Magnus Gullerud og Kolstad har fløyet høyt denne sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi har sett villere feiringer, kommenterte TV 2s håndballekspert Bent Svele på bildene av Kolstads jubel etter kampslutt.

– Det er sannsynligvis den dødeste feiringen jeg har sett noensinne, men for all del, de har vært best og vunnet 19 av 19 kamper. Da er det et fortjent seriemesterskap, sier Svele.

Christian Berges menn har vært suverene denne sesongen.



– Vi er selvfølgelig glade, men det er bare ett steg på veien videre. Det neste blir sluttspillet. Jeg tror alle er glade for at vi vant, men vi er ikke megafornøyde med hvordan vi spilte. Jeg vet ikke om det er for mye å be om med tanke på at vi har vunnet seriegull, sier Kolstad-profil Magnus Gullerud om jubelscenene.

SERIEMESTERE: Kolstad-spillerne jubler i Sør Amfi etter å ha sikret seriegullet med 29-23-seier over ØIF Arendal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kolstad hadde styringen i det meste av kampen mot ØIF Arendal, men arendalittene var med til 5-6. Da storspilte Torbjørn Bergerud i Kolstad-målet. Bergerud stoppet på 22 redninger til slutt.

– Det er den ene dagen som jeg får treff på nesten alt. Jeg tror at jeg nesten skulle valgt feil vei for at den skulle gå inn. Det var en sånn dag nesten alt treffer meg. Det er en veldig god følelse, sier Bergerud, som også roser forsvaret.

Til pause var Kolstad foran med tre mål på 12-9.

– Vi er litt for snille og rolige. Vi leverte ikke så bra tempospill i angrep, selv om vi hadde gode sjanser. Vi hadde spesielt mange bom fra seks meter, sier ØIF Arendal-trener Luka Panza.

I andre omgang ble det ingen spenning i Sør Amfi, og Kolstad kunne til slutt juble for 29-23-seier og sitt første seriegull.

– Det var tungt fra A til Å. Vi slet med å lage mål. Jeg er litt sånn tom for ord. Jeg vet ikke hva prosentene til Torbjørn var, men jeg regner med at den var høy, sier ØIF Arendal-spiller Magnus Søndenå til TV 2.