Med store, smilende øyne titter Carina Pettersen lengselsfullt bort på sønnen sin.

Lille Benjamin leker med en av de mange ballene på soverommet. Stemningen er varm, og latteren sitter løst hos småbarnsfamilien i Bærum.

Opplevelsen i håndballhallen, når moren hans dømmer, er ofte en helt annen.

Seksåringen må høre henne bli kalt de verste ting. Eksemplene er til å grøsse av. Spesielt ett av dem gjør ekstra vondt i mammahjertet.

– Hvilken ball er dette? spør lysluggen moren sin, som responderer tålmodig, med et skjevt smil om munnen.

MOR OG SØNN: Carina og sønnen Benjamin i familiens hjem i Bærum. Han har også en lillesøster, Oline på to år. Foto: Kristin Gronning / TV2

– Det er jo den ballen pappa kom hjem med etter at han dømte i EM, lyder svaret.

Benjamin smiler tilbake. Den, ja.

Pettersens samboer, Håvard, er også dommer på norsk og internasjonalt toppnivå. De brenner for dømmingen, men nå har de fått nok – og vil heve stemmen.

De krever endring, et beinhardt oppgjør mot hets, sjikane og seksualisering.

SETTER FOTEN NED: Pettersen og samboer Håvard er begge håndballdommere på toppnivå. Foto: Kristin Gronning / TV2

Glemmer aldri første gang

Pettersen vokste opp på Sørlandet med en drøm om å bli landslagsspiller.

Hun elsket håndball, men måtte legge de store ambisjonene som spiller på hyllen da hun fikk prolaps i ung alder.

Moren hennes dømte, så veien inn i gjerningen var kort. Å kutte båndet til idretten hun glødet for, var uaktuelt.

EN LIDENSKAP: TV 2 fulgte Pettersen som hoveddommer gjennom oppgjøret mellom TIF Viking og Kolstad i Åsane Arena. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Det å løpe rundt i hallen, med publikum på hver sin kant som heier fram sine respektive lag – og også kunne påvirke spillet gjennom avgjørelser i løpet av korte små tidsvinduer, gir et adrenalinkick få ting kan matche.

– De gangene man får følelsen av at man har gjort det bra, får man et «boost» ut av en annen verden, forteller hun.



Det sies at dommernes beste kamper skjer uten at det legges merke til. Men feil skjer. Sånn er det bare, forteller Pettersen. Da strekker hun opp armene og sier unnskyld.

KOK: 29-åringen er tilhenger av temperatur i kampene hun dømmer. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Men hets vil hun aldri tolerere. Første gang hun fikk erfare nettopp det fra publikum vil aldri hviskes bort fra minnet.

– Det var en som skrek at vi var det jævligste og dårligste han noen gang hadde vært borti. At det var katastrofalt. Jeg var 21 år, erindrer hun.

Så stoppet hun kampen, pekte opp på tilskueren og sa at hun ikke kom til å starte kampen igjen før han hadde dratt fra hallen.

– Da reiste han seg og sa: «Jeg skal gå, men da dømmer dere for faen ordentlig». Så gikk han, forteller Pettersen.

«Skal ta deg med på soverommet»



Nå er hun 29 år.

Det ble dessverre ikke bare med den ene gangen.

«Jævla horedommer», «Jævla fittedommer».

To klassiske eksempler på fraser hun har fått slengt etter seg. «Jævla idiot» er en annen gjenganger. Andre ganger blir hun beskyldt for å være korrupt.

– Det er seksualisering også, sier hun, og trekker fram noen av de groveste eksemplene:

«Jeg skal ta deg med på soverommet og vise deg hva som er rett og galt».

«Jeg skal ta deg bakfra, pass deg».

Pettersen har lært seg å ikke ta seg nær av kommentarene, men det betyr ikke at det er greit, forklarer hun.

TANKEFULL: 29-åringen har tenkt lenge på om hun vil gå ut med sine erfaringer. Nå har hun fått nok. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det som stikker mest er når det ropes at hun «ikke ser noen verdens ting» og «er helt blind».

– Sønnen vår Benjamin er blind. Og når han da sitter i hallen, skal oppleve et kult idrettsarrangement og får høre slike ting..



Pettersen trekker pusten.



Den lille gutten oppsøker alltid håndballmålet etter kampene foreldrene dømmer. Han vil berøre målstengene, ta og kjenne på nettet, straffemerket og håndballene.



– Hva sitter han igjen med da? Fortjener han det – å bli usikker på seg selv? At det handikappet han har, skal bli brukt som et skjellsord?



EN FØLELSE: Sønnen Benjamin er blind. Seksåringen elsker å berøre og kjenne på de mange håndballene i huset. Foto: Kristin Gronning / TV2

Oppfordring til det norske folk

Hun er ikke fremmed for å si ifra til dem det gjelder, men mener dette handler om noe langt større.

– Dette gjelder jo ikke bare mine barn, eller barn av andre dommere som opplever tilsvarende, men også alle andre barn som er til stede i hallen. Ønsker vi at voksne skal være slike forbilder for barn? At denne type holdning og kommunikasjon er greit?

Dommere skal tåle kritikk, forklarer hun. Oppgjøret hun nå krever handler heller ikke om buing mot avgjørelser som går mot laget de støtter. Det skal koke litt.

ELITEN: Pettersen dømmer flere av Norges beste håndballspillere. Her er det landslagsstjernen Sander Sagosen som mottar ballen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Men så må det også stoppe på et punkt, sier hun og peker på personangrep og ren sjikane fra publikum som totalt uakseptabelt.



Hun frykter også for rekrutteringen av nye dommere, og hevder å kjenne flere som slutter å dømme når de egentlig har fått dreisen på det – fordi det blir for tøft å stå i.

– Og her tror jeg klubbene må inn å gjøre en jobb, for eksempel gjennom å legge føringer for hvordan de ønsker at arrangementene sine skal gå for seg.



Samboer Håvard nikker med.



VETERAN: Håvard Nystad Kleven har dømt flere håndballmesterskap sammen med makker Lars Jørum. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Vi som toppdommere har også et ansvar i å si ifra. Vi har et ansvar i å rapportere til klubbene og hallene det gjelder, og de situasjonene vi opplever. Vi må også involvere forbundet gjennom de kanalene vi har.



Med det sagt: Nå sender dommerparet ballen videre til regionene og NHF (Norges Håndballforbund) i kampen for å verne om dommere.

Når alt kommer til alt koker likevel mye ned til enkeltpersonene på tribunene.

De ønsker at tilskuere i større grad reflekterer rundt konsekvensene det får når de velger å slenge med leppa.

KLAR: – Vi trenger en holdningsendring, slår Pettersen fast. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg håper det norske folk tenker seg om, og tar med i betraktningene sine at dette skaper vanskelige og vonde situasjoner. Vi er tross alt mennesker alle sammen. Kan vi ikke heller være litt rimelige med hverandre?



Håndballforbundet: – Direkte forkastelig

Dommeransvarlig i Norges Håndballforbund, Espen Modahl, forteller til TV 2 at håndballforbundet har merket at hets mot dommere har eskalert og blitt hardere. Spesielt etter koronapandemien.

Modal bekrefter at flere yngre dommere har sluttet på grunn av hets og press fra publikum.

– Det hører ikke hjemme i idretten eller noen steder i samfunnet. Det er direkte forkastelig, sier Modahl.

FERDIG FOR DAGEN: Nå spiller Pettersen ballen videre til klubber, kretser og Håndballforbundet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Håndballforbundet har nå satt i gang en verdikampanje med blant annet dette i fokus. Vi har ikke vært så eksponert for dette i denne grad tidligere, men det har hardnet til etter korona.

Håndballforbundet erkjenner at de er nødt til å rette et enda større fokus enn tidligere mot hvordan man kan få slutt på sjikane og hets mot dommere.

Det må skje raskt, avslutter Pettersen.

– Yngre dommere slutter. Det er det som skjer, og det kommer til å fortsette om vi ikke får til en holdningsendring der ute.