Herrem i sorg: – Hun reiste hjem til gutta sine

Håndballprofilen sto over pressetreff etter at hunden døde.

Torsdagens pressetreff for håndballjentene startet med en trist nyhet.

– Alle er friske og raske. Camilla står over pressetreffet i dag. Hun reiste hjem til gutta sine, for de mistet Lykke i natt, hunden som var et kjært familiemedlem. Hun ville gjerne være der når gutta våknet, fortalte Thorir Hergeirsson på torsdagens pressetreff.

– Hun kommer inn igjen i løpet av dagen når de har fått det litt på avstand.



Camilla Herrem og hunden Lykke, her fra et møte med TV 2 i 2017. Foto: TV 2

Herrem var på banen da Norge vant åpningskampen mot Grønland. Rogalendingen leverte en strålende kamp og ble kåret til banens beste på TV 2s spillerbørs etter seieren på hjemmebane i Stavanger.



Det var Herrems ektemann Steffen Stegavik som fant hunden død i morgentimene torsdag.

– Det var ikke noe gøy. Det var et sjokk. Hun hadde sovnet inn i løpet av natten, forteller Stegavik til TV 2.

Ekteparet Steffen Stegavik og Camilla Herrem på Ullevaal stadion i 2019. Foto: Vidar Ruud/NTB

Håndballtreneren forteller at dødsfallet var helt uventet.

– Det har ikke vært noe sykdom. Hun har haltet litt på en fot, men dette var ikke ventet.

Stegavik er glad for at Herrem var i nærheten når det triste dødsfallet først skjedde.

– Jeg er glad for at de var her og ikke i et annet land. Camilla har vært veldig knyttet til den hunden i mange år.

– Hvordan tar Camilla det?

– Det er tøft for henne. Men hun skal komme seg på beina igjen til resten av mesterskapet.

Stegavik håper håndballstjernen er klar for fredagens kamp mot Østerrike. Også den spilles i Stavanger.

– Det vil forundre meg mye om hun ikke spiller den, sier Stegavik.

Lagvenninne Stine Bredal Oftedal uttalte seg også på pressetreffet:

– Livet skjer, og vi får bare være der for Camilla mest mulig, sier Bredal Oftedal.