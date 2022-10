Herrem får ny rolle: – Står ikke og skriker som en idiot

Camilla Herrem skal hjelpe til på benken i sin nåværende klubb, Sola. Når Sola møter Larvik er assistenttreneren borte, og Herrem blir ektemann Steffen Stegavik sin assistent.

– Trener og assistent. Steffen og meg. Jeg kjenner min rolle og mine begrensninger, men jeg klarer jo ikke å være stille. Jeg blir så ivrig, sier Camilla Herrem til TV 2 som om det var en nyhet.

– Hvis det koker, er jo vi et ektepar med et greit tydelig kroppsspråk, men jeg blir aldri ufin selv om det er masse følelser. Og jeg vil jo bare det beste, forsikrer hun.

Forrige gang Herrem var gravid hadde hun samme rolle i et halvt års tid, men da var ikke ektemannen trener i klubben.

Men helt ukjent med jobben er hun altså ikke.

– For min del handler det om å snakke mye med kantene og hvordan de jobber. Og høre med de som sitter på benken. Er det noe motgang, kan vi finne løsninger. Det er også fint for Steffen å ha noen å snakke med. Noen å spørre som ikke spiller.

Onsdag kveld skal den kommende tobarnsmoren prøve å slå en god venn og kollega, trebarnsmoren Heidi Løke.

De to har vært mer på lag sammen enn motstandere, men er ærlige på at det kan gå en verbal kule varmt når de møtes på banen.

– På banen er det helt innafor å slenge med leppa, mener Herrem.

– Men jeg står ikke på benken og skriker som en idiot. Og problemet er at jeg ikke står i nærheten av Heidi, ler hun.

Når trenerteamet til Sola er fulltallig igjen, vil Camilla Herrem fortsatt hjelpe til fra benken. Og hun gleder seg til det.

– Jeg er tryggere nå enn forrige gang. Jeg har funnet roen og skal nyte denne tiden. Det blir spennende uansett.

– Og akillesskaden har vel heller ikke vondt av denne pausen?

– Jeg merker det allerede hvor mye bedre den er. Jeg er jo med på fotballoppvarmingen på trening.

Etter 17 mesterskap på rad for Norge skal Herrem for første gang siden mesterskapsdebuten i 2008 sitte hjemme under årets EM.

Men planen til den ferske 36-åringen er å komme tilbake til VM på hjemmebane i 2023 og være med på OL i 2024.