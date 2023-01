Herjet i søsterduellen

Molde - Storhamar 25-27 (11 - 13)

Molde har gått seirende ut av de to siste møtene mot serietoeren. Forrige oppgjør endte med seier til Molde (36 - 33) borte i Boligpartner Arena. Onsdag kveld snudde Storhamar trenden på bortebane, og vant etter å ha ledet an fra start.

Storhamars Anniken Obaidli endte opp som kampens toppscorer med åtte mål, og vant dermed søsterduellen mot Sherin og Mona Obaidli.

BRILJERTE: Anniken Obaidli scoret åtte mål da Storhamar slo Molde i Rema 1000-ligaen onsdag kveld. Foto: Geir Olsen

Kristin Venn åpnet kampen med scoring. Storhamar holdt en knapp ledelse fra starten av, men lagene fulgte hverandre tett.

Thale Rusfeldht Deila førte an for Molde og sørget for at det kun var to mål som skilte lagene til pause.

I andre omgang var lagene også jevne. Anastasija Marsenic sørget for at Molde kun var ett mål bak etter snaut 13. minutter ut i andre omgang.

Anniken Obaidli tok ansvar, og på stillingen 23 - 21 satte hun inn sitt sjuende mål for kvelden.

Med knappe tre minutter igjen av kampen scorer Thale Rusfeldht Deila sitt sjette for kvelden på stillingen 24 - 25, men Storhamar holdt unna og vant til slutt 27-25 i rosenes by.