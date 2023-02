Henter landslagsspiller

KLAR FOR VIPERS: Katarina Jezic har signert for Kristiansand-klubben. Foto: Bo Amstrup

Vipers velger å styrke spillerstallen med en ekstra spiller foran en hektisk serieinnspurt.

De regjerende Champions League-mestrene er allerede klare for kvartifinalen av årets Champions League. De står også foran Final8-spill i NM, serieinnspurt og sluttspill i REMA 1000-ligaen.

Den kroatiske spilleren Katarina Jezic (30) har signert med Kristiansand-klubben ut sesongen. Linjespilleren er kaptein for det kroatiske landslaget.

– De er inne i en tøff periode, så det er klart at de ønsker å styrke troppen. Det er et godt valg, og hun er nok godt forberedt på det som venter, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele om nysigneringen.

Han trekker frem kroatens kvaliteter.

– Hun er en god linjespiller som er fysisk tøff og robust. Hun kan bidra i begge ender av banen, og klinker til defensivt, sier Svele.

Den markante forsvarsspilleren er fristilt fra sin nåværende klubb Kastamanu.

– At de nå har flere strenger å spille på er bra, og nå får de en ekstra ressurs som de kan bruke i i jakten på Champions League-seier og for å nå Final 4-sluttspillet, avslutter Svele.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sier dette om 30-åringen:

– Vi har fulgt med på Jezic over tid, og er glade for at hun nå kommer til Vipers. Hun er en fighter som er god i begge ender av banen, og som har en litt annerledes spillestil enn de to linjene vi har i stallen nå, sier Vipers-treneren.