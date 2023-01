Hedret Eggen etter ny seier: – Hyggelig å hylle ham

Jonas Wille hadde Nils Arne Eggen i tankene etter at Norge snudde igjen i håndball-VM.

Norge - Serbia 31-27 (14-17)

Etter full pott i gruppespillet sto fysisk tøffe Serbia for tur i hovedrunden.

Det ble en beinhard thriller hvor Norge virkelig måtte kjempe for poengene. Serbia fikk luke, men midtveis i andre omgang snudde det for håndball-herrene. Det endte 31-27, og Norge har en fot i kvartfinalen.

For landslagssjef Jonas Wille ga seieren en ekstra betydning. Trenerforbildet Nils Arne Eggen døde på denne dagen i fjor.

– Det var hyggelig hylle ham i dag, sier Wille.

Han er en av de største trenerlegendene i norsk idrett, hvor han ledet Rosenborg til stor suksess i mange år.

– Drillo og Eggen er to forbilder. Personligheter er vi nok veldig forskjellige, men jeg er opptatt av å lage tydelige bilder i alle faser av spillet. De to har vært utrolig gode. Det har jeg tatt med meg siden jeg var liten.

EGGEN SOM FORBILDE: Jonas Wille syns det var spesielt å lede Norge til seier på dagen ett år etter Nils Arne Eggens bortgang. Foto: Stian Lysberg Solum

Grepene hylles

Norge snudde fra en dårlig 1. omgang til seier. Det skjer for andre gang på rad i håndball-VM. Landslagssjefen roses for grepene han gjorde i pausen.

– De har vært flinke i pausen i de siste kampene etter rufsete forsvarsspill. Trenerteamet og Wille skal ha ros for at de gjør gode taktiske grep, sier TV 2s ekspert Bent Svele.

Han utdyper grepene:

– De justerer på det som trengs. Det blir større intensitet bak og større fart fremover. Da har det blitt meget solide 2. omganger, som gjør at Norge står godt ut kampen.

Wille forklarer hvorfor han tror det snur etter pausen:

– Vi fokuserte mest på intensivitet bakover. Det tok lang tid før vi kom opp der. Vi brant en del i angrep, men da er det klassisk å gå i fella at vi endrer. Det trengte vi ikke, for det var gode angrep. Og vi investerte i løpingen, slik at de ble slitne, sier han.

Drammen-trener Kristian Kjelling, som nå er ekspert for Viaplay, mener trenerne gjør akkurat nok til at Norge får snudd.

– De gjør små justeringer som er perfekt for å skru nok til, sier han til TV 2.

– Vokser og vokser

Sander Sagosen roser Wille og co.

– Ekstremt skarpt. De er veldig dyktige, og bevisst på at en håndballkamp varer i 60 minutter. Vi er ikke stresset, men får endringer. når vi snakker om det i garderoben, sier Sagosen.

Det venter to kamper igjen av mellomrunden. Lørdag venter Qatar, før det er Tyskland på mandag. Onsdag starter kvartfinalene, som Norge har en fot i allerede.

–Det var deilig. Når vi snur så smaker dette ekstra godt, sier Kristian Bjørnsen til TV 2.

– Hva skjer med 2. omgangene deres?

– Vi er tydeligvis litt trege i gang. Vi klarer å utnytte at de andre er trøtte. Vi vokser og vokser, og da er det gøy å være utpå der.

4/4: Norge har vunnet alle sine kamper til nå i VM. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

Tung omgang

For fjerde gang i dette mesterskapet kom Norge skeivt ut av startblokkene. Serbia tok kommandoen, og var svært effektive. Det gjorde at Torbjørn Bergerud ble byttet ut i målet etter bare ti minutter.

Det tok over 15 minutter før den første redningen.

Jonas Wille ventet med å gjøre grep før timeouten i det 24. minutt.

– Defensivt har vi alt for lav intensitet. Det må ikke være for halvhjertet offensivt, var noe av Willes ord i timeout.

Snudde

Det ble bedring, men Serbia gikk til pause tre mål foran.

– Serbia er bedre enn Norge på mye . De greier ikke å få rytmen i angrepsspill i et fysisk serbisk forsvar. Én avslutning fra Sagosen sier det meste.

Norge begynte å spise opp ledelsen, og etter 13 minutter av 2. omgangen var det likt.

Deretter tok Norge fullstendig kommando, og vant til slutt med fire mål.

– Norge maler Serbia i stykker. De virket slitne, sier han.