Har «drept» spenningen: – Det er hundre prosent uinteressant

For to år siden økte antall lag i VM fra 24 til 32 i Egypt-mesterskapet. Det har åpnet dører for flere land hvor håndballtradisjonene ikke har stått like sterke som håndball.

Så langt har VM i Polen og Sverige vært fri for overraskende resultater som det var flere av i fotball-VM i Qatar. Mandag vant Glenn Solbergs Sverige med 35 mål over Uruguay.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det hele har vært en fiasko.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Det har vært en ganske uinteressant første uke. Hver gruppe har ett eller maks to ålreite lag. Det blir alt for mange buljongkamper.

Svele påpeker at det først er i kvartfinalen at de voldsomme nivåforskjellene endelig er hvisket ut.

– Det er 100 prosent uinteressante kamper. Det blir ikke noe spenning og de største lagene trenger ikke å være bekymret for noe som helst. Det er for mange svake lag, og det blir en del «ræl» til hovedrunden som kommer til å bli overkjørt.

OL-spørsmål

Den svenske stjernen Jim Gottfridsson mener det hele har vært en mislykket utvidelse.

– Jeg er imot. Det er for mange «blåbærkamper». Det spilles for mange matcher i gruppespillet der det er litt for store sifre, sier han ifølge Aftonbladet.

Bakgrunnen for utvidelsen av VM var at det internasjonale håndballforbundet ville spre sporten til større deler av verden.

– De har en drøm om å gjøre håndball til noe mer enn en Europa-idrett. For hvis ikke kan potensielt håndball bli kastet ut av OL-programmet, sier Svele.

INGEN TILHENGER: Bent Svele har ikke sansen for at det er 32 lag med i VM. Foto: Geir Olsen

– Ikke kjempeattraktivt for Sverige

I den norske leiren er det lite klare standpunkt. De fleste ser både plusser og minuser med 32 lag i VM.

– Vi må regne med at nivåforskjellen er stor, men det er en vurdering hvilke lag som skal med, hvor mange, hvilken belastning, om det er nyttig for alle, mulig B-mesterskap... Det er mye forskjellig, sier Magnus Abelvik Rød.

Gøran Johanessen sender et lite stikk til Sverige som virker å være mer lunkne til den nye ordningen.

– Når IFHs visjon er å gjøre håndball større, da blir det bare sånn. Vi får nasjoner som på et europeisk standpunkt er for dårlige. Det er sikkert ikke kjempeattraktivt for Sverige, smiler han.

Heller ikke landslagssjef Jonas Wille er bombastisk i meningene.

– En stor debatt som det er vanskelig å komme med fasitsvar på. Kanskje vi må bruke tid på dette. Nederland var en nasjon vi ikke kunne regne med for få år siden, mens nå er det jevnt. Det er både plusser og minuser, sier han.