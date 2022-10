Har bestemt seg for klubbfremtiden: – Godt at det er ferdig

Håndballstjernen dro til Danmark og Esbjerg før sesongen 2021/2022 etter å ha tatt Champions League-gull med Vipers.

Da signerte hun en kontrakt som strakk seg til sommeren 2023.

I Bærumsjentas første sesong med Esbjerg kom det danske laget til et historisk Final Four-sluttspill i Champions League. De måtte se seg slått av franske Metz i bronsefinalen.

Hun ble kårets til Årets Spiller i den danske liga med 245 mål og 114 assist.

Nå har 23-åringen bestemt seg for fremtiden: hun blir i den danske klubben og har signert en kontrakt som strekker seg ut til 30. juni 2025.

Reistad forteller til TV 2 at prosessen har vart i flere uker.

– Det var for å være sikker på at man har tenkt nøye over tilbud som har kommet fra andre lag også. Sånn at man vet hva man sier nei til, forteller 23-åringen til TV 2 og legger til.

– Det er godt at det er ferdig. Jeg skrev under på mandag, men hadde bestemt meg for noen uker siden. Det å bare få sagt det og ha skrevet under er veldig deilig, forteller Reistad til TV 2.

Dermed forblir hun lagvenninne i Esbjerg sammen med landslagskollegene Sanna Solberg-Isaksen (ute med graviditet), Kristine Breistøl, Vilde Mortensen Ingstad, Marit Røsberg Jacobsen og Nora Mørk.

Her «krangler» de om hvem som er verdens beste

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, forstår valget til bakspilleren.

– Henny Ella Reistad kunne gått hvor hun ville, men dette er et naturlig valg. Det er en god liga og et lag som spiller ute i Champions League. Det er mange norske spillere som får spilt sammen i det daglige og det er bra for landslaget, sier Svele.

– Det har vært interesse fra noen klubber. For min egen del har jeg vært ganske klar på forhånd hvilke klubber man ønsker å se nærmere på, forteller Reistad.

Klubben er svært fornøyde med at stjernespilleren har signert en ny kontrakt.

– Dette er en helt vill dag for alle i og rundt klubben, og det har nesten vært uutholdelig å bære på denne hemmeligheten de siste dagene, sier Esbjerg-leder Bjarne Pedersen i pressemeldingen.

Onsdag kveld spilte Esbjerg siste kamp før serien tok pause grunnet EM. Reistad scoret ni mål på ni forsøk og sørget for at laget inntok andreplassen på tabellen med samme poengsum som førsteplassen Ikast.

Reistad og de norske håndballjentene spiller EM i november. Åpningskampen mot Kroatia spilles 4.november.