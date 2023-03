Til daglig er Ulrik Eriksson (21) håndballspiller for Bækkelaget. Nå har over hundre millioner mennesker latt seg fascinere av hans hverdag.

Bokser med klister og en håndball har gjort at Ulrik Eriksson har fått over 1,5 millioner følgere på appen TikTok.

Det hele startet for litt over et år siden da Eriksson la ut videoer med håndballrelatert innhold.

– Det begynte med at jeg la ut noen triksekonkurranser som endte opp med å få en god del visninger. Så lagde jeg noen noen videoer med klister og det var da det virkelig tok av.

Håndballspiller (21) går viralt på TikTok

Hundre millioner visninger

En av Eriksson sine videoer har blitt sett av over hundre millioner personer over hele verden over. På videoen viser han frem en boks med klister og påfører dette på en håndball, noe som er helt hverdagslig for håndballspilleren.

– Hvis man ser det fra et annet perspektiv hvor folk ikke vet hva håndball er, så tror jeg det er ganske rart at man bruker klister. Det er jo et slags lim på ballen man bruker for å spille sporten.

Under navnet "handsfree" har han seere fra hele verden.

– Folk fra andre land, hvor håndball ikke er så vanlig, er veldig nysgjerrige på hva klister er og hvorfor man bruker det. Jeg har fått mange spørsmål av dem som ser på videoene mine. Også tror jeg at veldig mange blir fascinert av lyden det lager, sier han lattermildt.

Følgere fra hele verden

21-åringen kan fortelle at de fleste følgerne kommer fra andre deler av verden.

– Spesielt i USA og Asia er det uvanlig å se slike ting i sport. Jeg har cirka en tredjedel av følgerne mine i USA, og der er ikke håndball en veldig utbredt idrett ennå. Det er utrolig gøy at å se at folk interesserer seg og synes at det er tilfredsstillende.

Eriksson hadde ingen tanker om at han kom til å få så mye oppmerksomhet.

– Alle har jo en drøm om å få det til på sosiale medier. Jeg hadde i hovedsak tanker om at jeg skulle kose meg og gjøre dette for gøy, så får sånne konsekvenser og gevinster komme i etterkant.

TIKTOK: Ulrik Eriksson og lagkamerat Sebastian Reiersen diskuterer hva de skal gjøre på neste video. Foto: Celina Magnussen / TV 2

På spørsmål om hvorfor noe så enkelt som å ta klister på en ball har tatt av sosiale medier har han en klar tanke.

– Jeg tror det som drar mest interesse rundt det er at det høres bra ut, det er rett og slett en tilfredsstillende lyd når jeg tar det på ballen i videoene mine, og selvfølgelig at det er noe som er helt nytt for mange.

Håndballen kommer først

Bergenseren ser for seg å etter hvert tjene litt penger på videoene sine, men det er ikke det som er i hovedfokus.

– Det er selvfølgelig et mål å få det til så bra som mulig, og kanskje etter hvert få noen sponsormuligheter. Det har kommet en del interesse, men det er ikke noe store greier helt ennå, så håper kanskje at det kommer etter hvert.

TRIKSEKONGE: Ulrik legger også ut triksevideoer på profilen sin. Foto: Celina Magnussen / TV 2

Til tross for mye engasjement på TikTok-profilen sin, er bergenseren er klar på hva som står i fokus akkurat nå.

– TikTok og de andre tingene kommer andre rekke for min del. Håndball står først nå så får alt det andre være en gevinst, sier Eriksson.

Nysgjerrige seere

Eriksson har hittil fått mange morsomme spørsmål fra seerne. Et innebar blant annet om han kunne spise klister. Det har han foreløpig holdt seg unna.

– Det de fleste lurer på er hvorfor jeg bruker klister og hvordan jeg tar det av. Mange skjønner ikke hva det er i det hele tatt. Det kan være en gevinst for min del som skaper blest.

Bækkelagspilleren tror også at videoene kan være med på gi folk et øye for sporten.

– Jeg har fått høre fra andre store håndballspillere, at all type eksponering hjelper til. Jeg tar det som at jeg også gjør sporten litt større, ja det gjør jeg.

Eriksson understreker at man må det gøy med det man gjør hvis man ønsker å nå langt.

– Har du det ikke gøy med det du driver med tror jeg ikke du får det til uansett hvor hardt du prøver. Det er det viktigste for meg.

Fulltreffer

En av videoene Eriksson har lagt ut har han fått et spørsmål om han kan kaste en fotball. Han responderer ved å kaste fotballen rett i en basketballkurv på lang avstand.

– Hvor mange forsøk brukte du på å treffe?

– Er det nå jeg skal si ett forsøk? Men nei, det krevde ganske mange forsøk, kanskje 50. Det var ganske krevende, men det er gøy når det treffer. Det var et ganske bra skudd, sier han smilende.

TIDKREVENDE: Ulrik og Sebastian blir ofte igjen etter trening for å filme videoer. Selv om det tar mye tid så syns de det er moro. Foto: Celina Magnussen / TV 2

Selv om håndballspilleren har fått en rekke sponsortilbud er han forsiktig med hva han sier ja til.

– Jeg har vært forsiktig med å bare hoppe inn i det pengekjøret. Det er fordi jeg vil at de tingene jeg blir sponset av skal være ting jeg skal kunne stå inne for.

Han opplever at mange som er populære på sosiale medier inngår samarbeid som ikke alltid er passende. Som håndballspiller mener han at han har en plikt og et ansvar.

– Veldig mange som er populære på TikTok har en tendens til å ta en del tilfeldige samarbeid, etter min mening. Jeg er opptatt av at jeg må kunne stå bak det, og gjerne noe som er relevant for håndball.