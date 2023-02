Håndballparet: – Har lyst til å legge oss som venner

SEMIFINALE: Kolstadspiller Lars Eggen Rismark og Byåsens Caroline Aar Jakobsen er begge klare for semifinale i Final8. Foto: Frank Lervik / TV 2

De har vært kjærester i snart et tiår, og håndballspillerne Caroline Aar Jakobsen og Lars Eggen Rismark legger ikke skjul på at det går mye i konkurranse på hjemmebane også.

– Vi prøver egentlig å holde det til så lite som mulig, for vi har lyst til å legge oss som venner, sier Eggen Rismark.

– Vi sier jo at vi vil gjøre det minst mulig, men alt vi holder på med er jo konkurranse, altså av aktiviteter. Har vi én aktivitet vi gjør felles som ikke har noe konkurransepreg? svarer Aar Jakobsen.

Drømmen om det første gullet

TV 2 møter paret i Trondheim kun dager før de begge skal ut i semifinaler i Final8 - det nye NM-konseptet.

Sesongens første pokal skal deles ut. Aar Jakobsens Byåsen skal møte Vipers. Eggen Rismarks Kolstad møter Kristiansand.

– Lars og dem får være med på et prosjekt som er helt unikt med norske øyne. Byåsen har måttet jakte litt spøkelser etter det vi har prestert tidligere, så jeg tror at for vår del er det viktig å prøve å konsentrere oss om hva vi har i dag og hva som kan være vårt konkurransefortrinn inn mot kampene, slår Aar Jakobsen fast.

Samboeren er målvakt i den hardtsatsende klubben Kolstad. Trondheimslaget står med 17 seire på 17 kamper hittil i REMA 1000-ligaen.

– Det er klart man håper. Vi har fortsatt ikke vunnet noe med Kolstad, så jeg håper helt klart at det blir den første, forteller Eggen Rismark.

– Alt annet enn gull er vel et nederlag for dere?

– Ja, det er det jo. Forventingene er der og det er våre forventinger også, at vi skal vinne. Det er naturlig. Det lever vi også veldig godt med som gruppe, at det er forventninger.

– Har dere gjort plass for gull på peishylla?

– Jeg ser at du ser mer den veien, jeg skjønner ikke, sier Aar Jakobsen til TV 2s reporter og ser bort på kjæresten.

– Så du ikke at han flakket med blikket, kontrer Eggen Rismark.

– Kan bli ensomt

Det blir siste sesong for Byåsens kaptein i trønderklubben. Til sommeren går turen til dansk håndball i Nykøbing Falster.

Da må håndballparet, så allerede ser lite til hverandre i hverdagen, begi seg ut på et avstandsforhold. Eggen Rismark har kontrakt med Kolstad til 2025.

– Man er jo vant til å ha støttespilleren sin der, og det er ikke bare den kjærestebiten. Det er jo en form for bestekompis som man kan blåse ut til når man kommer hjem om kveldene. For meg er det kanskje den delen. Så tror jeg det er litt avhengig av hvem det er som drar og blir. Det kan bli ensomt for den som flytter, forteller Aar Jakobsen.

Paret bodde også fra hverandre da Eggen Rismark spilte i danske Midtjylland.

– Vi har vært med på det før og vet litt hva vi går til. Jeg vet jo hvor vanskelig og tøft det er i perioder, men det har ikke vært noe alternativ å ikke ta mulighetene når man har fått dem. Vi er veldig opptatt av at vi skal ta muligheten når den kommer. Jeg tror nedsiden er om du ikke tar den og blir sittende å tenke «hva om». Vi har alltid har vært veldig enige om å ta mulighetene hvis man får dem, legger Eggen Rismark til.

