Håndballjentene tapte knepent mot Danmark : – Thorir får noen gode svar

Norge – Danmark 27-28 (15-13)

Se alle Norges kamper i Golden League på TV 2 Sport 2 og Play!

De siste oppgjørene mellom Norge og Danmark har vært svært tette og jevne. Torsdagens kamp i Golden League ble intet unntak.

Danmark fikk en god start på kampen og ledet med to mål til pause. Danmark startet andre omgang på samme vis, men så knep Norge innpå. Kampen endte 27-28 i favør danskene.

– Det var litt merkelig. Jeg vet ikke om det var på grunn av at det var stille i hallen. Vi klarte ikke å skape den energien som vi normalt pleier å gjøre, men la oss håpe at det var en dårlig start, men at vi kommer sakte, men sikkert, sier Norges forsvarssjef Maren Aardahl til TV 2.

MERKELIG: Norge fikk en tøff start mot de danske kvinnene, men hang bedre med i andre omgang. Foto: Patrick Post / NTB

Stengte buret

Norge fikk en tøff åpning mot de danske jentene, og halvveis i første omgang lå Thorir Hergeirssons lag under med tre mål. Målvakt Sandra Toft stengte igjen bakover, og Danmark økte ledelsen til fem mål.

– De gjør feil fremme offensivt som gjør at danskene vinner ballen, noe det har blitt kontringer av, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Han mener Norge har hatt et fint tempo i angrepsspillet, men har slitt med å sette ballen mellom stengene.

– Enten har vi truffet Sandra Toft eller så har vi ikke truffet målet med for mange anledninger, sier håndballeksperten.

Landslagskvinnene avsluttet omgangen bedre, men gikk til pause på stillingen 12-15.

Foto: Patrick Post / NTB

Reddet seg inn

Danmark fortsatte å ryste Norge i andre omgang, scoret tre raske mål og tvang nærmest Hergeirsson til å ta timeout etter kun fire minutter.

– Jeg tipper han er opptatt av hvordan han ønsker at de skal stå når Danmark spiller sju mot seks, og at de også må utfordre det danske forsvaret på en bedre måte, sier Svele.

JEVNT: Thorir Hergeirsson under håndballkampen mellom Norge og Danmark. Foto: Patrick Post / NTB

Den pep-talken så ut til å hjelpe, for halvveis i omgangen var Norge á jour på stillingen 21-21.

Norge bet seg fast, og med scoringer fra Sunniva Næs Andersen og de andre holdt Norge følge. Men danskene holdt unna, og vant med ett mål. Kampen endte 27-28.

– Det er et norsk lag som slet fra start av. Det er en kamp hvor vi reiser oss og er gode i perioder, men klarer aldri å gå forbi danskene. Thorir får helt sikkert noen gode svar i dag.

– Det er et dansk lag som er hakket bedre, sier Svele etter kampen.

Norge måtte klare seg uten stjernespiller Nora Mørk, som har reist hjem fra landslagssamlingen på grunn av en liten kjenning.