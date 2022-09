Håndballjentene herjet med Sveits: – Rød Ferrari mot hvit Lada

Norge valset over Sveits i Golden League.

TOPPSCORER: Veronica Kristiansen sto frem for det norske laget mot Sveits. Foto: Bo Amstrup / NTB

Norge - Sveits 39-22 (23-10)

De norske håndballjentene åpnet Golden League med å smadre Sveits i Aarhus torsdag kveld. Norge vant 39-22.

– Rød Ferrari mot hvit Lada, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli om rødkledde Norge mot hvitkledde Sveits.

– Dette er det vi kan kalle et varslet håndballmord, sa Bredeli.

Veronica Kristiansen ble Norges toppscorer med sju fulltreffere.

– Nivået på trening er høyere enn det vi møtte i dag, så arbeidsoppgavene var litt annerledes enn det vi kanskje egentlig ønsker, men vi får trent konsentrasjonen, kontringsspill og forsvar. Å få med litt selvtillit er aldri feil, sier Norges Henny Ella Reistad til TV 2.

Den 21 år gamle Storhamar-streken Ane Cecilie Høgseth fikk sin første landskamp, der hun scoret to mål og skaffet to straffekast.

SUPERSJOKKERT: Ane Cecilie Høgseth har fått kjenne på et høyere nivå for Norge. Foto: TV 2

– Det har vært tøft (på samlingen), men veldig morsomt og lærerikt å kjenne på så høyt nivå forsvar- og angrepsmessig. Det er hakket over hva jeg er vant til. Jeg ble supersjokkert på første trening, for tempoet var så høyt. Jeg bare sto og så på. Du skal være på. Det var tøft, men veldig morsomt, sier Høgseth til TV 2.

Sveits har fått plass i EM neste måned med Russlands exit.

– Du får møtt et lag som er litt annerledes. De spilte sju mot seks, så vi fikk spilt undertallsforsvar. Det er en fin trigger. Vi bestemte oss for å roe ned litt og ikke kjøre hver gang, for å få etablert og satt opp spill. Da fikk vi drillet litt, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

TOMMEL OPP: Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener kampen mot Sveits var en god gjennomført kamp av de norske jentene. Foto: Bo Amstrup / NTB

– Det startet litt rufsete

Sveits fulgte Norge i åpningsminuttene til 5-5. Da sa de norske stjernene takk for følget og kjørte over sveitserne.

– Det startet litt rufsete, litt halvveis bakover, men fremover gikk spesielt Veronica Kristiansen godt foran. Hun viste fintestyrke, tok tak og tar duellene mann-mann, sa tidligere landslagsprofil og TV 2s håndballekspert Ida Alstad etter første omgang i Aarhus.

– Det var lagbytte halvveis, så det var seks nye spillere. Det ga masse energi, og Henny Ella Reistad viste farten og styrken sin i ankomst. I tillegg rettet Norge opp bakover. Det ble litt mer kompakt og litt flere frikast, som gjorde at det ble flere kontringer og tryggere, sa Alstad.

Thorir: – Godt gjennomført

I andre omgang byttet landslagssjef Thorir Hergeirsson tilbake til spillerne som startet Golden League-oppgjøret. Overkjørselen av den det sveitsiske laget fortsatte, og Norge vant til slutt 39-22.

– Det var en godt gjennomført økt. Det var første kamp, uttak snart og noen nye spillere med lite tid til å trene sammen med de etablerte. Det var også noen nye roller som skal defineres. Så byttet vi litt, mange om gangen, og det er utfordrende med rytme. Det gjør vi nok ikke i helgen, oppsummerer landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Alt det tatt i betraktning, var det god konsentrasjon i store deler. Vi begynte litt så der i første omgang, og i en periode i midten av andre omgang begynte vi å dette litt av, men vi avsluttet greit, legger han til.

Se Nederland-Norge på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 13.15 og Danmark-Norge på TV 2 og TV 2 Play søndag fra klokken 15.30.