Håndballguttas «baby boom»: – Veldig stas

KØBENHAVN (TV 2): De norske håndballgutta starter nyåret med EM. For seks av dem ble 2023 ekstra spesielt.

– Ja, vi er på jobb. Er det ikke det man sier? Det er veldig stas.



Det sier en av Norges største stjerner, Sander Sagosen. Trønderen gliser når han prater om håndballguttas familieforøkning.

Han er nemlig én av ti spillere i den norske EM-troppen som har blitt fedre. Hele seks av spillerne ble fedre i 2023 og en ny er på vei i 2024.

Magnus Gullerud annonserte onsdag at han skal bli pappa i april.

BLIR FAR: Magnus Gullerud og forloveden annonserte denne uken at de venter barn i april. Foto: Øyvind Brattegard / NTB

– Ja, det har poppet ut unger her nå det siste året, så man merker at man blir eldre, sier Kristian Bjørnsen.



Aalborg-spilleren og kona fikk sitt tredje barn i året som var. Det samme som landslagsmakker og klubbkollega, Harald Reinkind.

– Vi har en mastergrad mens de andre har et årsstudium i statsvitenskap eller noe enkelt. De får komme tilbake og klage når de har fått tre barn de og, ler Reinkind.

– Har dere blitt mykere da?

– Ja, det tror jeg, sier Bjørnsen.

– Renkind har alltid vært soft han da, legger han til.

– Han har alltid vært iskald, svarer Reinkind og viser til landslagskompis Bjørnsen.

2023: Seks av spillerne i EM-troppen fikk barn i det forrige året. Foto: Oyvind Brattegard

Sagosen: – Får et annet perspektiv

Sander Sagosen og kona Hanna Oftedal Sagosen fikk sønnen Noah i sommer. Bakspilleren mener farsrollen har gitt han en større ro og evnen til å sette ting i perspektiv.



– For min egen del har var jeg soft før jeg fikk barn og, men man får et annet perspektiv på ting. Vi lever i en veldig egoistisk hverdag hvor alt handler om håndball. Fokuset er fremdeles der, men det er mye mindre tid til å bruke på det.

– Når man kommer hjem er det Noah-bobla som betyr alt. Å ta del i de øyeblikkene vi har sammen. Vi er mye borte og jeg føler at for hvert sekund jeg ikke er med han så setter man ekstra stor pris på det når jeg får lov til være der.

Landslagssjef Jonas Wille er glad på spillernes vegne og tror det kan være bra for dem.

– Det er veldig koselige gutter hele gjengen, men jeg tror de har godt av å føle på at de har ting som betyr mer enn håndballen. Kanskje det kan bidra til at man kan stille med litt lavere skuldre - å vite at det ikke bare er håndball i livet, sier Wille.

Gode svar etter snuoperasjon

Håndballgutta er i København og lader opp til EM. Jonas Willes menn spiller sin åpningskamp 11.januar mot Polen.

På torsdag sikret de et sterkt uavgjort resultat mot de triple verdensmesterne fra Danmark i Golden League foran nesten 13.000 tilskuere.

– Det var mye bra vi skal ta med oss videre. Endelig et poeng mot Danmark. Det var godt, sier Bjørnsen dagen derpå.

Reinkind mener måten de snudde kampen på etter å ha ligget under med fem mål mot rutinerte dansker viser at de har lært av de tidligere mesterskapene. Der har de røket ut i sluttminuttene av avgjørende kamper.

– Alle mann blir et år eldre og det er på godt og vondt, si. Men vi har lært. Vi har gjort noen kjipe feil de siste mesterskapene som har gjort at vi ikke har klart å komme oss hele veien opp. Så jeg håper at i år er året hvor vi har lært og kommer oss hele veien opp, sier Reinkind.

Bjørnsen tror på EM kan bli en suksess for Norge med skadefri tropp. Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød har slitt med skader inn mot mesterskapet, men er positive til at de blir klare for EM.

– Da tror jeg vi kan gå hele veien. Hvis vi treffer på dagene når vi trenger det og vinner de rette kampene, så ser det spennende ut, sier kantspilleren.