Håndballgutta trøblet: – Henger ikke sammen

TRØBBEL: Magnus Gullerud og håndballgutta måtte slite for seieren mot Nederland. Foto: Claus Bech / AP / NTB

Norge - Nederland 38-35 (20-18)

De norske håndballgutta slet med Nederland i Golden League lørdag.

Det ble 38-35-seier i den nest siste kampen før håndball-EM i Tyskland denne måneden, men i det norske forsvaret var det full lekkasje.

– Vi sliter kolossalt bakover, utbrøt TV 2-kommentator Harald Bredeli da nederlenderne scoret ett av sine 18 mål før pause.



– Det er et forsvar som ikke henger sammen, sa TV 2s håndballekspert Ida Alstad i pausen.



Bent Svele var heller ikke imponert.

– Vi hadde en meget god defensiv kamp mot Danmark. Vi sto godt og hjalp hverandre. Nå har vi hatt en full avspaseringsomgang, sa TV 2s håndballekspert.



– Altfor mange mål



Magnus Gullerud sto det meste av kampen i det norske forsvaret som slapp inn 35 mål.

– Det er altfor mange mål. Man kan si at vi scorer nok mål, men vi slapp inn for mange mål. Det er selvfølgelig noe å justere på. Vi må ta en titt på det. Det viktigste er at vi vant, selv om vi ikke var helt topp bak, sier han til TV 2.

Gøran Johannessen, som var tilbake på banen etter skade i totalt 18 minutter, mener forsvarsproblemene til Norge er sammensatte.

SEIER: De norske håndballgutta avsluttet sterk og tok en tremålsseier mot Nederland i København lørdag. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / NTB

– De har vanvittig raske spillere, og vi klarte ikke å lage frikast. Det var veldig mye frem og tilbake, og da oppstår det luker. Når vi først er der, var vi for veike. Vi taklet altfor, altfor lett, sier Kolstad-spilleren.

Bakerst slet Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås med å få til redninger.

– I dag funket ikke så veldig mye for min del. Det er ikke noe morsomt å stå utpå der da. Heldigvis var det bare en treningskamp. Det kan ikke bli så mye dårligere for min del, så det kan bare gå oppover, sier Bergerud til TV 2.

SLET: Kristian Sæverås (bildet) og Torbjørn Bergerud. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / NTB

Egypt neste

Norge slet imidlertid med å stenge i andre omgang. Nederland var foran med to mål, men Norge avsluttet sterkt og tok en 38-35-seier.

– Det er fint å se Norge de siste fem minuttene. Der vinner Norge 3-0. Vi husker sluttminuttene mot Danmark (reddet uavgjort), så det er en god tendens å se hos de norske guttene, sier Ida Alstad.

Norge åpner EM mot Polen torsdag 11. januar. Søndag skal Norge spille sin siste oppkjøringskamp mot Egypt på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra klokken 13.15.

– Vi skal fortsette å jobbe med det vi skal fokusere på. Egypt er et helt annet lag, og det er bra at vi møter forskjellige lag før EM. Det blir gøy å møte Egypt med helt andre spillere. Duellspillet blir viktig. De har noen skyttere også, men de er hurtige på en annen måte enn de gutta her (Nederland). Det blir en spennende, sier Gullerud.

– Jeg tror at det er en god sjanse å gå ut herfra (Golden League-turneringen) uten tap. Det må vi satse på, legger han til.