– Hadde heller født på nytt enn å ta en uke til med det

Samtidig som de norske håndballjentene gjorde siste finpuss på EM-formen, ble Kari Brattset Dale og ektemannen Kristian foreldre for første gang.

Lille Nils kom til verden 1.november, men den første tiden som mor har ikke bare vært en dans på roser for verdens beste forsvarsspiller.

En brystbetennelse har gitt utfordringer.

– Jeg har alltid tenkt at det sikkert er ille, men jeg føler det er litt verre enn man tror. Jeg tror nesten jeg hadde født på nytt heller enn å ta en uke til med brystbetennelse, sier Brattset Dale til TV 2 og ler.

Men nå nytes barseltiden for fullt.

– Det går veldig bra nå. Bare god stemning. Han spiser og vokser, så det er bra, sier den nybakte moren.

HJEMMEBANE: Kari Brattset Dale nyter tilværelsen på tur med sønnen Nils og hunden Santi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Comebacket

Mens Norge har kriget om gull i Ljubljana, fulgte familien Brattset Dale med fra sofakroken.

VMs mest verdifulle spiller fra i fjor har vunnet bronse i OL og gull i VM og EM. Linjespilleren er tydelig på at samlingen av medaljer ikke skal stoppe der.

– Jeg har veldig lyst til å spille OL igjen og forhåpentligvis ta edelt metall der. Det er selvfølgelig et mål. Jeg føler meg ikke helt ferdig med Champions League heller. Ikke EM og VM heller, forteller Brattset Dale lattermildt.

– Jeg har lyst til å komme tilbake til den formen jeg var i og bidra som jeg har gjort før, legger hun til.

GULL: Kari Brattset Dale var med på håndballjentenes gull i VM 2021. Der ble hun også kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Flere kvinnelige håndballspillere har kommet raskt tilbake etter fødsel. Deriblant lagvenninner som Stine Skogrand og Camilla Herrem. Men det stresser ikke håndballstjernen.

– Jeg tror det er viktig å ikke sammenligne seg med andre, fordi alle svangerskap er forskjellige og alle fødsler er forskjellige.

– For min del så har jeg måttet jobbe med meg selv og ikke tenke på hva de andre har gjort, men ha fokus på å ta det med mine steg. Og i mitt tempo. Jeg tror det blir veldig viktig, for går du for fort frem så kan man risikere at det tar enda lenger tid.

– Kjente du litt på det at du vil tilbake etter x-antall uker?

– Man kjenner litt på det, men det er ikke nødvendigvis fordi andre har kommet tilbake tidlig men det kribler jo i kroppen etter å begynne igjen, forteller Brattset Dale.

VIL TILBAKE: Kari Brattset Dale har spilt 102 kamper for det norske A-landslaget og ønsker å komme tilbake etter barseltiden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Roser mesterskapsdebutant

Norge gikk seirende ut va EM etter å ha slått Danmark 27-25 i finalen.

– Jeg vet hvor mye det betyr for jentene som er der. Jeg kjenner dem godt og unner dem virkelig et gull.

Stjernespilleren har latt seg imponere av spesielt en nykommer.

– Mange har prestert godt, men Thale (Rushfeldt Deila) har overrasket meg over hvor tøff hun har vært i forsvar og hun har virkelig stått opp og frem, sier Brattset Dale om EM-debutanten.

Norges Thale Rushfeldt Deila under EM-kampen i hovedrunden mellom Norge og Slovenia i Stožice Arena. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er vanskelig å komme unna Henny (Reistad) sånn som hun spiller nå. Det er jo ikke overraskende heller, for jeg har sett henne spille sånne kamper før. Jeg vet hva som bor i henne.

– Nora (Mørk) melder at hun er dronning, er hun det?

– Ja, hun får den dronningtittelen, slår linjespilleren fast.