I august offentliggjorde Handball Planet sin kåring av verdens beste håndballspiller. Der gikk Nora Mørk helt til topps, mens lagvenninne og landslagskollega, Henny Reistad, kom på andreplass.

Men Mørk er tydelig på hvem hun mener er verdens beste håndballspiller.

– Man kan være verdens beste på mange ting, men hvis man snakker om mest komplett, så sitter hun her, sier Mørk til TV 2 og peker til sin høyre side.

– Hun er en kald fisk

Og der sitter Henny Reistad. De to er igjen i samme klubb siden de spilte sammen i Vipers.

– Hun er den mest komplette spilleren. Hun har perfekt høyde til å være både playmaker og skytter. Hun kan gå begge veier og er god i forsvar, og i kontra. Hun har alle forutsetninger som skal til og er den som er best. Og så har hun hodet. Hun er en kald fisk, slår 31-åringen fast.

– Hvem er det som kan påvirke resultatet av en kamp? Man kan ikke vinne en kamp alene, men hvem kan faktisk gjøre det? Og der har man spillere om Anna Vyakhireva, Katrine Lunde, Stine Bredal Oftedal, og Henny. Du har spillere som kan være med å påvirke så mye at når du har hun på laget, så ender det med at det blir veldig vanskelig for det andre laget.

Men Reistad peker tilbake på Mørk.

– Nora har noen kvaliteter som er best i verden. Når de vises, så er det heller ingen tvil. Jeg ser det daglig. Det er mange ting som jeg tror jeg ikke kommer til å bli like god som Nora på, i det hele tatt, forteller Reistad.

Det er spesielt én ting Mørk kunne ønske seg av kvaliteter som lagvenninnen har.

– Jeg hadde dødd for å være 181 cm og se ut som en antilope.

– Det jeg liker best er at du ikke er ung og dum. Du er faktisk veldig smart. Jeg er bare liten og smart, sier 31-åringen om 23 år gamle Reistad.

GULL: Nora Mørk og Henny Reistad var med da Norge tok VM-gull desember 2021. Foto: Beate Oma Dahle

Positivt for landslaget

I forkant av VM desember 2021 ble det offentliggjort at den daværende Vipers-spilleren, Mørk, hadde signert for Esbjerg fra sommeren 2022.

Nå spiller hun daglig sammen med landslagskollegaene Reistad, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen, Vilde Mortensen Ingstad og Sanna Solberg-Isaksen.

Det tror både Mørk og Reistad kan gange landslaget.

– Vi lærer av hverandre, blir hele tiden bedre kjent og vi kan hjelpe hverandre i å bli bedre. Det jobbes hele tiden med å få ut sitt maksimale potensiale. Det håper jeg vi kan nyte godt av på landslaget også, forteller Reistad.

– Det er ingen tvil om at vi alltid vil vinne og vil gjøre alt vi kan for å få det til. Jeg kan alltid se på Henny og vite at vi drar i samme retning. Det er behagelig og ingen usikkerhet, sier Mørk.