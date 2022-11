Gulltrenerne kan ende opp medaljeløse

GULLKAMPEN: De to gullfavorittene Norge og Frankrike møtes allerede i semifinalen. Dermed kan et av lagene ende opp uten medalje i årets mesterskap. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Thorir Hergeirsson og Oliver Krumbholz. To navn med enorm respekt i håndballverdenen.

To trenere med en enorm medaljesekk på ryggen.

13 medaljer hver står de to veteranene med, men de jakter stadig flere.

På fredag er det semifinale i årets mesterskap. Da står de to i duell mot hverandre nok en gang og kampen om den gjeveste medaljen står på spill.

Hentet inspirasjon fra hverandre

På spørsmål om hva Krumbholz og den franske håndballen betyr for den norske landslagssjefen, er han klar i svaret.

– Olivier og den franske håndballen er en stor inspirasjon for det norske laget. Frankrike er en av de største nasjonene i verden idrett, så vi har masse å lære fra dem, sier Hergeirsson.

Den franske landslagssjefen mener at de også har hentet mye inspirasjon fra Norge.

– Når vi begynte å spille mot dem (Norge) så tapte vi alltid. De var mye raskere enn oss.

Krumbholz mener derfor at det var nettopp dette tempoet som skilte de to lagene i begynnelsen.

– Vi var gode i både forsvar og angrep, men de var mye hurtigere enn oss. Nå har vi heldigvis lært oss det også, så det er jevnere.

TV 2s håndballekspert Bent Svele sier at disse to trenerne har enormt med kompetanse.

– Krumbholz har løftet fransk kvinnehåndball fra skyggesiden og har hatt en enorm betydning for fransk kvinnehåndball. Den medaljetettheten som Hergeirsson har hatt for Norge er også formidabel.

SURT TAP: Norge gikk på et surt tap mot Danmark i gruppefinalen, og endte derfor på en 2.plass i puljen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Gullfavoritter som møtes - Norge kan ryke utrolig rekord

Norge tapte gruppefinalen mot Danmark, og endte derfor på den sure andre plassen i sin pulje. Det gjør at de må møte gullfavorittene Frankrike allerede i semifinalen.

– Vi skal spille semifinale uansett, men det er klart vi skulle unngått Frankrike. Det blir kjempetøft, sa Nora Mørk til TV 2 etter tapet mot danskene.

Lagene møttes i VM finalen i desember 2021. Da gikk Norge seirende ut etter en forrykende snuoperasjon.

– Det kommer til å bli en tøff kamp. Vi liker Norge godt og jeg håper det blir en god kamp med fair play, sier landslagssjef Krumbholz.

Dersom Norge skulle tape for Frankrike i fredagens semifinale, ryker en vanvittig rekord Hergeirsson og de norske håndballjentene har.

De har nemlig ikke tapt to mesterskapskamper på rad siden VM 2019, før det hadde det ikke skjedd siden OL i 1996.

– Det forteller at det er et lag som er flinke til å kvitte seg med et tap og er revansjelystne. Vi håper at den statistikken skal holde seg, sier Svele.

Den seiersrekken skal Krumbholz og hans jenter prøve å ødelegge.

VETERANER: De to landslagssjefene kjenner hverandre godt og har møtt hverandre mange ganger før. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kan reise hjem medaljeløs

For det laget som ender opp med å tape semifinalen, så venter kampen om bronsemedalje på søndag.

Taper man den, reiser man hjem medaljeløs og med en sur fjerde plass i bagasjen.

Det har ikke skjedd mange ganger i løpet av de to trenerne sin karriere. Begge står nemlig med 13 medaljer hver.

Hergeirsson har kun reist tomhendt hjem fra mesterskap ved to anledninger siden han ble hovedtrener for det norske landslaget. Det var i 2013 og 2018.

Krumbholz har vært sjef for de franske jentene siden 1998, med unntak av en liten pause fra 2013-2016. De siste årene har de vært gullfavoritter i samtlige mesterskap, og han står med VM-gull i 2017, EM-gull i 2018 og OL-gull i 2021.

I fjor slo altså de norske håndballjentene det franske laget i en nervepirrende VM-finale, men på fredag kan alt skje når to gullfavoritter skal kjempe om en plass i årets finale.