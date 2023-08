Gjør comeback: – Ferrari eller Fiat

Med niese Astrid Løke på laget og svoger Arne Senstad på trenerbenken, har Heidi Løke (40) familie godt planta i treningshverdagen i Larvik.

Og da linjespiller Tiril Rosenberg røk korsbåndet, måtte en erstatter inn for å kunne avlaste veteranen. Og Løke hadde planen klar:

– Jeg har blitt tvunget med på grunn av situasjonen. Det er sånn at Heidi (Løke) og Amanda (Kurtovic) ønsket at jeg skulle steppe inn. Da sørga vi for at Arne (Senstad) ikke visste noe om det, forteller Lise Løke og ler.

TILBAKE: Lise Løke gjør comeback seks år etter at hun la opp som håndballspiller. Foto: Torstein Wold / TV 2

Lise Løke er Heidis yngre søster og samboer med trener Arne Senstad. Den tidligere håndballspilleren gjør comeback i Larvik.

– Han sa høyt at «dette er bak min rygg». Han ble veldig positivt overraska tror jeg. Hun fikk jo lov til å være med videre, legger Heidi Løke til.



– Får et helvete

Arne Senstad signerte for den tidligere storheten Larvik i mai. Senstad er også polsk landslagstrener til og med neste års OL i Paris. Kontrakten med Larvik har en varighet på to år, med en opsjon på et ekstra år.

I GANG: Trener Arne Senstad signerte for Larvik før sesongen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg får ikke være med å avgjøre noe som helst her. Eldste Løke og Amanda Kurtovic hadde gått bak min rygg og plutselig var hun på plass, forteller Senstad og smiler.

– Treneren får et helvete både på og utenfor banen. Det er kjerringer og unger og full fart her. Sånn er det å være trener i Larvik, legger treneren til og ler.



– Eldste håndballspiller noen sinne

Lise Løke har tidligere spilt i blant annet Larvik og Storhamar. I 2013 fikk strekspilleren fem landskamper for Håndballjentene. For seks år siden la hun opp.

MAKKERE: Heidi Løke og Lise Løke utgjør strekduoen til Larvik. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Heidi mente at hun skulle børste støv av meg. Det spørs hva som er under. Jeg er litt spent. Er det en Ferrari eller Fiat?

– Det var Ferrari. Man ser at hun har det fortsatt. Det er seks år siden hun har spilt og det er imponerende, svarer Heidi Løke.

– Det er hyggelig å høre, men det er stor forskjell på å ha trent løp og styrke, og så komme på gulvet igjen. Jeg synes det har gått greit. Gi det en måned til, så har jeg danka ut Heidi, sier Lise og bryter ut i latter.

– Selvtilliten er hvert fall på topp, responderer storesøster.



OPPKJØRING: Lise Løke og Larvik er i gang med oppkjøring før ny sesong i REMA 1000-ligaen Foto: Torstein Wold / TV 2

Hvor lenge comebacket varer er fortsatt usikkert.

– Vi starta karrieren sammen og nå kan vi kanskje... Eller Heidi kommer til å få premie for eldste håndballspiller noen sinne, så hun kommer ikke til å slutte. Men det kan hende vi kan avslutte litt sammen, forteller Lise og ser på storesøsteren.

– Da må Lise spille en del år til, slår Heidi fast.

– Det er en kabal som skal gå opp på hjemmebane med unger og jobb. Jeg har sagt at jeg skal være partneren til Heidi så lenge Larvik trenger det, men jeg vet hvordan dette funker. Så vi får se, sier Lise.



