Gjekstad med klar melding: – Ikke noe mer tivoli-skyting

Vipers valset over Larvik i første semifinale i sluttspillet, men Ole Gustav Gjekstad var klar på spesielt én ting.

Vipers-Larvik 43-18 (20-8)

Midt mellom to kvartfinaler i Champions League fortsatte Vipers jakten på nok en sluttspilltittel. Etter seier i kvartfinalen over Byåsen, valgte seriemestrene Larvik som semifinalemotstander.

– Vi må håpe på litt medvind, sola i ryggen og nedoverbakke, sa Larvik-trener, Eirik Haugdal, til TV 2 før kampstart.

Larvik sin toppscorer i 19 år gamle Maja Furu Sæteren var på tribunen grunnet skade. Furu Sæteren scoret 12 mål da lagene møttes tidligere i år.

– Det er selvfølgelig et stort tap for oss. Hun er en skytter og er viktig for oss, slo Amanda Kurtovic fast.



Og det ble tøft for Larvik.



Med tre strafferedninger av Vipers` Sofie Börjesson kunne Anna Vyakhireva sende Kristiansand-laget opp i en syvmålsledelse etter halvspilt førsteomgang.

Til tross for en ledelse på 15-8, var ikke Ole Gustav Gjekstad helt fornøyd.

– Vi må stoppe de tivoli, idiotiske tingene i kontraspillet. Ikke noe mer tivoli-skyting, okei? sa Vipers-treneren bestemt i time out rett før pause.



Vipers gikk til pause med en tolvmålsledelse, 20-8.

– Hva mente du med tivoli-skyting?



– Det er ikke sånn at alle bare kan velge at «nå skyter jeg en gang fordi du skøyt sist». Det er en dårlig løsning. Vi må være litt mer disiplinerte, svarte Gjekstad i pausen.



De regjerende mestrene fortsatte å male på i den andre omgangen. Sunniva Næs Andersen satte to på rappen og økte Vipers-ledelsen til 30-10 med 20 minutter igjen av den andre omgangen.

Kampens toppscorer Ragnhild Valle Dahl satte inn sitt tiende mål for kvelden, før Mina Hesselberg satte et punktum rett før slutt.

Vipers vant 43-18.

Lagene møtes den andre semifinalen 11.mai kl.18.15 på TV 2 Sport 2 og Play.