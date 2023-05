Funnet en løsning: – Begge parter er fornøyde

Som TV 2 meldte torsdag står Nærbø nå i en vanskelig situasjon etter at avtalen om bruk av Andreas Horst Haugseng er et regelbrudd.

Horst Haugseng vendte tilbake til barndomsklubben etter kun måneder hos fjorårets trippelmestere Elverum.

I november ble klubbene enige om en overgang hvor det i tillegg til en overgangssum ligger en klausul der Nærbø må betale en ekstra sum dersom Horst Haugseng skal spille mot Elverum i inneværende sesong.

Ifølge TV 2s opplysninger skal det være en overgangssum på 250.000 kroner og en klausul på 500.000 kroner dersom Horst Haugseng skal spille mot Elverum.

Norges Håndballforbund var i kontakt med begge torsdag. Da formidlet de forbundets syn på en slik avtale.

– Hvis en slik klausul eksisterer og blir benyttet her, så begrenser det forutsetningene for spill og det vil være i strid med vårt reglement og våre verdier. Et brudd på det vil føre til at saken havner i påtalenemnda, fortalte leder i konkurranseavdelingen hos forbundet, Stig Quille, til TV 2.

For Nærbø har dette skapt hodebry det siste døgnet.

– Dette er en møkkasak vi skulle være foruten. Det er en vanvittig vanskelig situasjon og det er ingen ønsket situasjon, fordi vi sitter i en skvis, sa daglig leder i Nærbø, Trond Knutsen til TV 2 torsdag ettermiddag.

Da hadde ikke klubben bestemt seg om de skulle bruke Horst Haugseng mot Elverum.



– Vi var innstilte på at Andreas ikke skulle spille fordi vi måtte betale for det, men med samtalen med forbundet i dag som også er bekreftet skriftlig, så er vi nødt til å ta en ny vurdering av hele saken i klubben. I øyeblikket vet vi ikke hva konsekvensen blir, sier Nærbøs styreleder.



Men nå har Nærbø og Elverum sammen kommet frem til en løsning.

– Elverum Håndball og Nærbø Idrettslag har i felleskap funnet en løsning som begge parter er fornøyd med, står det i en pressemelding fra klubbene.



Hva som forekommer i den nye avtalen er konfidensielt. Løsningen har av NHF blitt vurdert til å være innenfor NHF sitt regelverk.

Løsningen gjør at Andreas Horst Haugseng kan spille mot Elverum uten noen flere diskusjoner.

