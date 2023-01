Frykter medaljesjansene svekkes: – Urettferdig for Norge

Landslagsspillerne måtte skynde seg etter seieren over Tyskland. Det er nemlig kort tid til kvartfinalen - noe flere mener er fordel for Spania.

Norge skal spille kvartfinale mot Spania på onsdag, etter at Tyskland ble beseiret i gruppefinalen i hovedrunden.

Den spilles mindre enn to døgn etter en energitappende thriller. Nå gjelder det om å bli rustet for en beinhard oppgave mot sterke spanjoler. Slik har det vært for Norge gjennom hele mesterskapet, med kamp annenhver dag.

Spania får en annen oppladning med to hviledager imellom. De spilte også gruppefinale, mot Frankrike, men gjennomførte den på søndag.

Nå er det også bekreftet at kvartfinalen skal spilles allerede klokken 18.00. Som er tidligere kamptidspunkt enn vanlig.

Det kan potensielt bety mye, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det er en problemstilling som har vært oppe flere ganger og jeg synes det er urettferdig for Norge. Det betyr at du får mindre hvile inn mot en uhyre viktig kvartfinale som kan være med å definere hele VM.

MÅ REISE: Torbjørn Bergerud (f.v), Sebastian Barthold og Sander Sagosen har mindre enn ti timer på seg mellom Tyskland-kampen og avreise til flyplassen. Foto: Stian Lysberg Solum

Kronglete reise

Norge har spilt hovedrunden i Katowice, og må bevege seg til nord i Polen på hviledagen. Kvartfinalen skal spilles i Gdańsk. Allerede i 8-tiden onsdag setter landslaget seg på bussen for å fly til havnebyen . Noen trening blir det ikke tid til.

– Mulighetene for å komme til en semifinale og ta en medalje synes jeg blir vanskeligere med tanke på det opplegget som ligger med at du må reise så langt mellom en siste kamp i gruppespillet og så en kvartfinale, sier Svele.

Flere i landslagsleiren reagerer også på ulikhetene. Det går unna i pressesonen etter Tyskland-kampen, hvor vil flest mulig komme seg videre inn i garderoben til massasje og isbad.

– Det er ikke helt optimalt, det blir forskjeller i mesterskap. Man skal konkurrere på like vilkår, men slik blir det ikke. En hviledag eller reisedag til eller fra betyr veldig mye. Det sier seg selv at det er urettferdig. Vi får bare vise at vi er bedre trent og vil vinne hele «driten», sier Gøran Johannessen med en energibar i hendene minutter etter kampslutt.

Gøran Johannessener klar for å vinne hele «driten». Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Landslagssjef Jonas Wille skal dra frem videoanalyse av Spania på buss, fly og på hotellet i Gdansk.

– Ting er som de er. Vi er glade for å være i kvarten, vi sutrer og klager ikke over noen ting, sier landslagssjef Jonas Wille.

Christian O'Sullivan legger ikke skjul på at spanjolene er tjent med kampoppsettet.

– Ja, men det er sånn det er. Men det er en fordel Spania, erkjenner han.

– Kan bli vanskelig

Bent Svele trekker frem at dette er noe som har skjedd flere ganger før.

– Jeg er ikke overrasket over at det skjer igjen og igjen, men jeg er forundret over at de ikke klarer å lage et mer rettferdig spilleprogram. Jeg skjønner at det handler om økonomisk interesse, men til syvende til sist så handler det om spillerne ute på banen som skal få like forutsetninger for å prestere på en god måte.

– Skal det bli rettferdighet her, så må skjemaet endres, sier Svele.

Han frykter at Norge kan få lide for mindre hviletid.

– Dette synes jeg blir veldig urettferdig. Dette kan være med på å gjøre det vanskelig for Norge å komme seg videre til semifinalespill i mesterskapet.