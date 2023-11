Frir til stjernene: – Tror det er mulig

Flere norske håndballstjerner har vendt hjem fra profflivet i utlandet.

Kolstad har fått hjem Sagosen & Co, og til sommeren kommer også Sander Andreassen Øverjordet hjem til Haslum og Erik Thorsteinsen Toft skal til Elverum.

Daglig leder i Bergen Håndball har sett andre norske klubber signere landslagsprofil etter landslagsprofil. Nå øyner Erik Bjørnsen en mulighet til å hente hjem sine to svogere og lillebror i fremtiden.

– Man blir inspirert og det er klart det åpner dører. Det viser at det er mulig. Kolstad gjorde det, og da kan vi også gjøre det, forteller Erik Bjørnsen til TV 2.



Roser norsk satsing



Bjørnsen er bror til Kristian Bjørnsen og svoger til Harald Reinkind og Sebastian Barthold.

Barthold og Kristian Bjørnsen har kontrakt i Aalborg til 2025, mens Reinkind forlenget nylig med den tyske storklubben THW Kiel til 2027.

SAMLET: Sebastian Barthold, Harald Reinkind og Kristian Bjørnsen er svogere og spiller sammen for de norske håndballgutta. Foto: Annika Byrde

– Den norske ligaen tar steg og den satsingen til Kolstad gjør slik at de andre klubbene må henge seg på det lasset hvis de skal ha en sjanse, forteller Reinkind.

– Det utfordrer de andre klubbene og gjør at de må vise at de også mener alvor. Hvis de vil hente hjem spillere fra utlandet, må de jobbe med det sportslige og det økonomiske slik at det skal være et reelt alternativ for oss, legger Kiel-spilleren til.

– Ser spennende ut

Lillebror Bjørnsen forteller at storebror og daglig leder har prøvd å lokke dem hjem over tid.

– Har han vært mye på?

– Ja, han prøver seg daglig, forteller Bjørnsen lattermildt.

Barthold var i Haslum før han reiste ut til Aalborg i 2017. Heller ikke kan avskriver å gjøre et comeback i norsk liga.

– Nå trives jeg veldig godt i Aalborg og har denne kontrakten til 2025, og så får vi se hvordan det blir etter det. Det ser spennende ut det som skjer i Norge for tiden, så er spørsmålet hvor tungt Erik Bjørnsen tør å satse, forteller Barthold og smiler.

– Hvis han skal hente oss tre blir det blytungt, tror jeg.

Nyopprykkede Bergen ligger på sjetteplass i REMA 1000-ligaen denne sesongen.

Og storebror Bjørnsen har ikke gitt opp håpet for stjernesigneringer i fremtiden.

– For Bergen Håndball er det viktig at de er skadefrie og motiverte. At de er gode nok er det ikke noen tvil om. Jeg tror det er mulig, ja, sier Erik Bjørnsen.

– Jeg er med de hver sommer. Jeg serverer de mat og litt kald drikke i sola, så jeg har jobbet godt over tid. De får også en veldig god barnevakt og gartner i meg, legger Bjørnsen til.